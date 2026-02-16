₹60,000 से भी कम में मिल रहा है ₹1.10 लाख वाला iPhone 16 Pro, बस लगानी होगी ये धांसू ट्रिक, जानें पूरा ऑफर

अगर आप काफी समय से एक प्रीमियम और पावरफुल आईफोन खरीदने का सपना देख रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है. Apple का सबसे दमदार फोन iPhone 16 Pro अब ऑनलाइन मार्केट में अपनी लॉन्च कीमत से बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है. जिन खरीदारों को पहले यह फोन बहुत महंगा लग रहा था, उनके लिए यह एक शानदार मौका है क्योंकि बैंक डिस्काउंट और पुराने फोन को बदलने (Exchange) की ट्रिक लगाकर इसकी कीमत मिड-रेंज फोन जितनी कम हो गई है.

ऐसे काम करती है ये धांसू डिस्काउंट ट्रिक

इस फोन की कीमत कम होने की सबसे बड़ी वजह एक साथ मिलने वाले कई ऑफर्स हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खरीदारी करते समय अगर आप चुनिंदा बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको तुरंत लगभग ₹4,000 की छूट मिल जाती है. इसके बाद सबसे बड़ा खेल पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर मिलता है, जहां आपके पुराने फोन की हालत और मॉडल के हिसाब से आपको ₹68,000 तक का भारी डिस्काउंट मिल सकता है. इन दोनों फायदों को मिलाकर इस फोन की कीमत ₹60,000 से भी नीचे आ जाती है.

क्या अभी भी iPhone 16 Pro खरीदना समझदारी है?

बाजार में नए मॉडल होने के बावजूद iPhone 16 Pro आज भी परफॉर्मेंस के मामले में सबसे आगे है. इसमें लगी A18 Pro चिप भारी गेम्स और बड़े ऐप्स को बहुत आसानी से चला लेती है. इसके अलावा इसकी 6.3 इंच की प्रो-मोशन डिस्प्ले फोन चलाने के अनुभव को बहुत ही स्मूथ और तेज बना देती है.

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें 48MP का मेन कैमरा और शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है, जो इसे कंटेंट क्रिएटर्स की पहली पसंद बनाती है.

ऑफर का फायदा उठाने के लिए जान लें ये जरूरी बातें