विज्ञापन
विशेष लिंक

iPhone 16 सिर्फ 40,990 में और SAMSUNG Galaxy S25 पर भी भारी डिस्काउंट, जानिए कहां

Cromtastic December Sale: यह सेल 15 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगी और देशभर के सभी Croma स्टोर्स पर उपलब्ध है. मोबाइल से वॉशिंग मशीन तक सभी कीमतें बैंक ऑफर और एक्सचेंज पर निर्भर करती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
iPhone 16 सिर्फ 40,990 में और SAMSUNG Galaxy S25 पर भी भारी डिस्काउंट, जानिए कहां

2025 खत्म होने को है और ऐसे में हर तरफ सेल का माहौल बना हुआ है. लेकिन सबसे ज्यादा और भारीकम सेल आपको Croma स्टोर्स पर मिल रही है. Croma ने साल के अंत में अपने ग्राहकों के लिए Cromtastic December Sale की घोषणा की है, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, होम अप्लायंसेज और बाकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भर-भरकर छूट दी जा रही है. यह सेल 15 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगी और देशभर के सभी Croma स्टोर्स पर उपलब्ध है. इस सेल में से आपको कुछ सबसे बेहतरीन डील्स के बारे में यहां आपको बताते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

iPhone से Samsung मोबाइल पर ऑफर्स
इस सेल में सबसे ज्यादा फायदा स्मार्टफोन खरीदने वालों को मिलने वाला है, क्योंकि कई बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भारी छूट मिल रही है. जैसे Apple यूज़र्स के लिए iPhone 16 की शुरुआती कीमत 40,990 रुपये रखी गई है, जिसे आसान EMI ऑप्शन के साथ 1,833 रुपये प्रति माह से खरीदा जा सकता है. वहीं, iPhone 15 और भी सस्ता हो गया है, जिसकी कीमत 36,490 रुपये से शुरू होती है और EMI पर आप इसे हर महीने 1,604 रुपये पर खरीद सकते हैं. सेल में MacBook Air M4 भी शामिल है, जिसकी कीमत 55,911 रुपये से शुरू होती है. 

वहीं, Android स्मार्टफोन की बात करें तो Samsung Galaxy S25 Ultra को 69,999 रुपये में लिस्ट किया गया है, जिसमें एक्सचेंज और कैशबैक का फायदा शामिल है. इस फोन के लिए EMI 3,361 रुपये प्रति माह से शुरू होती है. इसके अलावा Samsung Galaxy Z Fold 7 की कीमत 99,999 रुपये बताई गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

लैपटॉप पर ऑफर्स
लैपटॉप खरीदने वालों के लिए Cromtastic December Sale में खास ऑफर्स रखे गए हैं. MacBook Air M4 की शुरुआती कीमत 55,911 रुपये है, जिसमें स्टूडेंट डिस्काउंट शामिल है. इस पर EMI 2,746 रुपये प्रति माह से शुरू होती है. इसके अलावा Croma ने नई पीढ़ी के AI PCs भी पेश किए हैं, जिनकी कीमत 47,710 रुपये से शुरू होती है. गेमिंग के शौकीनों के लिए RTX 3050 ग्राफिक्स वाला गेमिंग लैपटॉप 64,950 रुपये से उपलब्ध है. रोज़मर्रा के कामों के लिए Lenovo i5 लैपटॉप 48,790 रुपये में खरीदा जा सकता है.

TV पर ऑफर्स
Croma सेल में 75-इंच Samsung Smart UHD TV की शुरुआती कीमत 62,990 रुपये रखी गई है. वहीं, Croma के अपने ब्रांड के टीवी और भी सस्ते कर दिए हैं. 55-इंच Croma UHD Google TV 29,990 रुपये में उपलब्ध है, जबकि 43-इंच Croma Google TV की कीमत 18,490 रुपये से शुरू होती है. इससे छोटे घरों के लिए स्मार्ट टीवी खरीदना आसान हो गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

वॉशिंग मशीन और AC पर ऑफर्स
होम अप्लायंसेज की बात करें तो वॉशिंग मशीन पर से AC तक सभी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं. Croma की 7.5 किलो टॉप-लोड वॉशिंग मशीन 14,990 रुपये से शुरू होती है, जो इस सेल की सबसे सस्ती डील्स में से एक है. LG और Samsung की वॉशिंग मशीनें भी सिर्फ 16,417 रुपये से उपलब्ध हैं. वहीं, AC सेगमेंट में Voltas का 1.5 टन 3-स्टार इन्वर्टर AC 29,019 रुपये से शुरू होता है. Haier का 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर AC 34,161 रुपये में मिल रहा है. इन सभी पर EMI ऑप्शन भी उपलब्ध हैं.

बता दें, यह सेल 15 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगी और देशभर के सभी Croma स्टोर्स पर उपलब्ध है. मोबाइल से वॉशिंग मशीन तक सभी कीमतें बैंक ऑफर और एक्सचेंज पर निर्भर करती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Croma, Cromtastic December Sale, Croma December Sale
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com