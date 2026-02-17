विज्ञापन
Apple iPhone 16 Plus खरीदने का सुनहरा मौका, यहां मिल रहा 21 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट, जानिए कैसे पा सकते हैं ऑफर

Apple iPhone 16 Plus Discount: अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल, iPhone 16 Plus पर इस समय बहुत तगड़ा ऑफर मिल रहा है. आइए जानते हैं आप इस डिस्काउंट का लुत्फ कहां और कैसे उठा सकते हैं...

आईफोन 16 प्लस ऑफर

Apple iPhone 16 Plus Offer: अगर आप भी एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन बजट आड़े आ रहा था, तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल, iPhone 16 Plus पर इस समय बहुत तगड़ा ऑफर मिल रहा है, जिसे देखकर गैजेट लवर्स के चेहरे खिल उठे हैं. बता दें, कि Vijay Sales पर Apple के इस फ्लैगशिप फोन पर 21,000 रुपये से ज्यादा का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. हालांकि, यह ऑफर आमतौर पर सीमित समय के लिए होते हैं, इसलिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जल्दी फैसला करना बेहतर रहेगा. आइए जानते हैं आप इस ऑफर का कैसे लुत्फ उठा सकते हैं...

कैसे पाएं ऑफर?

Apple iPhone 16 Plus की भारत में शुरुआती कीमत 89,900 रुपये है. लेकिन अभी Vijay Sales की वेबसाइट पर यह फोन केवल 71,890 रुपये में लिस्ट किया गया है है, यानी आपको इस स्मार्टफोन पर सीधे 18,010 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा, अगर आप HDFC Bank क्रेडिट कार्ड EMI से खरीदते हैं, तो आपको अतिरिक्त 3,500 रुपये की छूट भी मिल जाएगी. इस तरह कुल मिलाकर आप ज्यादा बचत कर सकते हैं और फोन को 21 हजार रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. 

Apple iPhone 16 Plus के स्पेसिफिकेशन्स

Apple iPhone 16 Plus में A18 चिपसेट मिलता है, जो Apple Intelligence की सभी फीचर्स को सपोर्ट करता है. कैमरे की बात करें तो, फोटो और वीडियो के लिए इसमें पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का अल्ट्रा‑वाइड लेंस शामिल है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा फोन में 6.7 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो देखने का शानदार अनुभव देता है. इसके साथ ही यह IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित रहता है. फोन का फ्रेम एल्यूमिनियम का बना है, जिससे यह हल्का और मजबूत दोनों बनता है.

Apple IPhone 16 Plus Offer
