घर बैठे आधार से कैसे लिंक करें UAN? जानें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How to Link UAN with Aadhaar: एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने आधार को UAN से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप पीएफ विड्रॉल, ई-नॉमिनेशन या अकाउंट का ट्रांसफर जैसी सुविधाओं का फायदा बिना परेशानी के लेना चाहते हैं, तो आधार लिंक होना बेहद जरूरी है. अगर आधार लिंक नहीं है, तो आपकी EPF सर्विस और फायदे अटक भी सकते हैं या देरी हो सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि, आधार को UAN से लिंक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड को UAN से लिंक कर सकते हैं...

आधार से UAN लिंक करने का ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

स्टेप 1- सबसे पहले EPFO Member Portal की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- इसके बाद UAN नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें. अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको पहले UAN activate करना होगा.

स्टेप 3- लॉग इन करने के बाद 'Manage' टैब पर जाएं और 'KYC' पर क्लिक करें.

स्टेप 4- फिर अपना सही आधार नंबर और नाम दर्ज करें.

स्टेप 6- UIDAI द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा और दो दिन में स्टेटस 'Verified' दिखेगा.

दो दिन का लग सकता है समय

सबमिट करने के बाद आपकी आधार जानकारी UIDAI के पास वेरिफिकेशन के लिए भेज दी जाती है. अगर सब कुछ सही रहता है, तो आमतौर पर दो दिनों के अंदर आपके केवाईसी अकाउंट में आधार 'Verified' दिखने लगता है. आप चाहें तो पोर्टल पर जाकर चेक भी सकते हैं कि वेरिफिकेशन पूरा हुआ है या नहीं.

ऑफलाइन प्रोसेस के लिए क्या करें?

ऑफलाइन तरीके से आधार को UAN से लिंक करने के लिए आपकों अपने नजदीकी EPFO ऑफिस जाना होगा. यहां आप भरा हुआ आधार सीडिंग फॉर्म और अपने UAN, पैन और आधार कार्ड की self‑attested फोटोकॉपी साथ ले जाएं. ये डॉक्यूमेंट्स अधिकारी को जमा करें, जो आपके एप्लिकेशन प्रोसेस को पूरी करेंगे. आधार लिंक होने के बाद आपको SMS के जरिए सूचना मिल जाएगी.