अब आधार सेंटर के चक्कर काटना बंद! घर बैठे मोबाइल से करें Aadhar Card से जुड़ा हर काम, जानिए नई ऐप में आए कमाल के फीचर्स

Aadhaar App Features: UIDAI ने एक नई आधार ऐप (Aadhaar App) लॉन्च की है, जिससे अब मोबाइल नंबर और एड्रैस बदलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. इस ऐप से आधार यूजर्स को हर जगह आधार कार्ड की फोटो कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सारा वेरिफिकेशन ऐप के जरिए ही किया जा सकेगा. इसके अलावा अब अपडेट करने के लिए भी आधार सेंटर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. UIDAI के अनुसार, आज भी लोग होटल, सिम कार्ड या ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए आधार की फोटो कॉपी शेयर करते हैं, जिससे डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा बना रहता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए यह नया आधार ऐप लाया गया है. आइए जानते हैं नई आधार ऐप के फीचर्स के बारे में...

सबसे पहले करें रजिस्ट्रेशन

आधार ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स Google Play Store से और iPhone यूजर्स Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करके खोलने पर आपसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट, कैमरा और SMS की परमिशन मांगी जाएगी. परमिशन देने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा. इसमें सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, फिर SMS वेरिफिकेशन के लिए अपना सिम चुनना होगा. इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन के लिए चेहरे को स्कैन करना होगा. ये प्रक्रिया पूरी होते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

मिलते हैं यह फायदे

ऐप आधार को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाता है. इसमें ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन, जरूरत के हिसाब से जानकारी शेयर करने और मोबाइल नंबर या एड्रैस अपडेट करने जैसे फीचर्स मिलते हैं. अब यूजर्स को अपना आधार नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी प्रोइवेट इंफोर्मेशन सुरक्षित रहेगी. इसके अलावा यह ऐप कई और फीचर्स भी देता है जैसे- एक ही मोबाइल फोन पर आप 5 तक आधार प्रोफाइल बनाना, जिससे पूरे परिवार का आधार एक जगह मैनेज किया जा सके. साथ ही, ऐप में मौजूद आधार कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर के जरिए आप जरूरत के अनुसार सीमित जानकारी को सुरक्षित तरीके से शेयर कर सकते हैं.

ऑफलाइन वेरिफिकेशन

इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन का फीचर भी है. दरअसल, इसे चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती और यूजर को अपनी पूरी जानकारी भी शेयर नहीं करनी पड़ती. इसमें शेयर आईडी और क्यूआर कोड स्कैन जैसे ऑप्शन मिलते हैं. शेयर आईडी में एक पासवर्ड से सुरक्षित फाइल बनती है, जिसमें सिर्फ नाम या उम्र जैसी जरूरी जानकारी ही साझा की जाती है. वहीं, सामने वाले का क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत वेरिफिकेशन किया जा सकता है.