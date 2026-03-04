Happy Holi 2026: होली पर WhatsApp से विशेज के मजेदार स्टीकर्स भेजने का क्या है तरीका? ये रहा सबसे आसान प्रोसेस

Happy Holi 2026 Whatsapp Stickers: आज यानी 4 मार्च को देशभर में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है. इस मौके पर लोग अपने दोस्तों, परिवार और ऑफिस के साथियों को शुभकामनाएं भेजने के लिए उत्साहित हैं. अगर आप भी इस होली पर अपने प्रियजनों को भेजने के लिए स्टिकर्स, तस्वीरें या पोस्टर ढूंढ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको WhatsApp से होली की विशेज यानी शुभकामनाओं वाले स्टीकर्स भेजने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं. साथ ही यह भी जानेंगे कि AI की मदद से आप जबरदस्त फोटोज कैसे बना सकते हैं...

WhatsApp पर Holi के स्टिकर्स कैसे शेयर करें?

WhatsApp ने कोई नया ऑफिशियल स्टिकर पैक नहीं जारी किया है, लेकिन Sticker.ly जैसे कई थर्ड-पार्टी ऐप्स पर आपको ढेरों होली स्टिकर्स मिल जाएंगे. इसके लिए आप Play Store या App Store से जाकर Sticker.ly ऐप डाउनलोड कर सकते हैं.

अगर आप नए यूजर हैं या स्टिकर्स नहीं मिल रहे, तो WhatsApp खोलें और मेसेज बॉक्स के बाईं ओर बने स्माइली इमोजी पर टैप करें. यहां आपको तीसरा ऑप्शन 'स्टिकर्स' का दिखेगा. उस पर टैप करें. अब ऊपर सर्च बॉक्स में जाएं, 'Holi' टाइप करें और अपनी पसंद का कोई भी स्टिकर सिलेक्ट करके भेज दें.

इसके अलावा आप व्हाट्सऐप में आप अपनी कोई भी फोटो को तुरंत स्टिकर में भी बदल सकते हैं. इसके लिए स्टिकर सेक्शन में जाएं और ऊपर दिखाई देने वाले '+' आइकॉन पर क्लिक करें. अब जिसे स्टिकर बनाना है, वह तस्वीर चुनें. WhatsApp उसी समय आपकी इमेज को स्टिकर में बदल देगा, जिसे आप दूसरों को भेज सकते हैं.

हैप्पी होली 2026 WhatsApp स्टीकर्स

AI फोटोज बनाने के लिए शानदार Prompts

आजकल टेक के दौर में Gemini और Meta AI जैसे AI चैटबॉट्स प्रॉम्प्ट देते हैं शानदार फोटोज बना देते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ ऐसे Prompts बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप AI से होली की जबरदस्त फोटो बना सकते हैं.

1. A dreamy landscape where the trees have leaves made of colourful powder, and the river flows with liquid gold and turquoise water.

2. A cute 3D isometric diorama of friends playing with water guns and bowls of sweets, rendered in a soft, Pixar-style animation aesthetic.

Photo Credit: AI

3. A hyper-realistic close-up of a person laughing, eyes closed, with intricately detailed textures of red and yellow powder on their skin, shot on 35mm film.

4. A majestic white elephant decorated with intricate floral patterns, walking through a cloud of soft pastel Holi smoke in a temple courtyard.