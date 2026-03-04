विज्ञापन
Happy Holi 2026 Wishes LIVE: साल 2026 की होली आ चुकी है और चारों तरफ रंगों की धूम मची है. आज 4 मार्च बुधवार का दिन है और पूरा देश गुलाल के रंगों में सराबोर होने के लिए तैयार है. अगर आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सबसे पहले और सबसे हटकर विश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं. यहां आपको मिलेंगे होली के एकदम ताज़ा और दिल छू लेने वाले संदेश. हम आपके लिए लाए हैं लेटेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस. एचडी इमेजेस और ऐसी शायरियां जो आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कान ला देंगी. चाहे आप फेसबुक के लिए शानदार कैप्शन ढूंढ रहे हों या इंस्टाग्राम रील के लिए कोई बढ़िया लाइन. यहां सब कुछ मिलेगा.

Happy Holi 2026 Wishes LIVE: Best Holi Messages, Quotes, Images

लाल गुलाबी रंग है झूम रहा संसार,
सूरज की किरणें खुशियों की बहार,
चांद की चांदनी अपनों का प्यार, 
मुबारक हो आपको होली का त्योहार

Happy Holi 2026

Mar 04, 2026 09:21 (IST)
होली के इस पावन अवसर पर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के रंग भर जाएं.

Happy Holi 2026!

Mar 04, 2026 09:14 (IST)
मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, 

वृन्दावन की सुगंध बरसाने का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार, 

4 मार्च की यह सुबह लाए आपके जीवन में बहार,

Happy Holi 2026

Mar 04, 2026 09:11 (IST)
बुरा ना मानो होली है!

चलो इस बार पुरानी नाराजगी को भी रंगों में भिगो देते हैं.

Mar 04, 2026 08:59 (IST)
निकलें गलियों में बना कर टोली

भिगो दें आज हर एक की चोली, 

कोई मुस्कुराए तो उसे गले लगा लो, 

वरना कह दो बुरा न मानो होली है.

Happy Holi 2026

Mar 04, 2026 08:55 (IST)
खुदा करे कि इस बार की होली ऐसी हो, 

आपके जीवन में खुशियों की देसी हो, 

जो भी मांगे आप दिल से इस साल, 

वो हकीकत में आपके सामने जैसी हो.

Happy Holi 2026

Mar 04, 2026 08:51 (IST)
अपनों से अपनों को मिलाती है होली, 

खुशियों के रंग साथ लाती है होली, 

बरसों से बिछड़े हुए हैं जो दोस्त, 

उन्हें भी गले लगाती है होली.

Happy Holi 2026

Mar 04, 2026 08:46 (IST)
Mar 04, 2026 08:44 (IST)
पकवानों की खुशबू और गुझिया की मिठास, 

अपनों का प्यार और बड़ा सा विश्वास, 

होली के इस पावन पर्व पर,

पूरी हो आपकी हर एक आस.

Happy Holi 2026

Mar 04, 2026 08:40 (IST)
गुलाल की खुशबू, पिचकारी की धार,

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार!

Mar 04, 2026 08:35 (IST)
रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार, 

ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार, 

भगवान दे आपको वो हर खुशी, 

जिसका आप इंतज़ार करते हैं हर बार,

Happy Holi 2026

Mar 04, 2026 08:31 (IST)
पिचकारी की धार गुलाल की बौछार, 

अपनों का प्यार यही है होली का त्योहार,

गमों को भूलकर खुशियां मनाएं, 

आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं,

Happy Holi 2026

Mar 04, 2026 08:27 (IST)
