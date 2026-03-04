Happy Holi 2026 Wishes LIVE: साल 2026 की होली आ चुकी है और चारों तरफ रंगों की धूम मची है. आज 4 मार्च बुधवार का दिन है और पूरा देश गुलाल के रंगों में सराबोर होने के लिए तैयार है. अगर आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सबसे पहले और सबसे हटकर विश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं. यहां आपको मिलेंगे होली के एकदम ताज़ा और दिल छू लेने वाले संदेश. हम आपके लिए लाए हैं लेटेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस. एचडी इमेजेस और ऐसी शायरियां जो आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कान ला देंगी. चाहे आप फेसबुक के लिए शानदार कैप्शन ढूंढ रहे हों या इंस्टाग्राम रील के लिए कोई बढ़िया लाइन. यहां सब कुछ मिलेगा.
लाल गुलाबी रंग है झूम रहा संसार,
सूरज की किरणें खुशियों की बहार,
चांद की चांदनी अपनों का प्यार,
मुबारक हो आपको होली का त्योहार
Happy Holi 2026
होली के इस पावन अवसर पर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के रंग भर जाएं.
Happy Holi 2026!
मथुरा की खुशबू गोकुल का हार,
वृन्दावन की सुगंध बरसाने का प्यार,
मुबारक हो आपको होली का त्योहार,
4 मार्च की यह सुबह लाए आपके जीवन में बहार,
Happy Holi 2026
बुरा ना मानो होली है!
चलो इस बार पुरानी नाराजगी को भी रंगों में भिगो देते हैं.
निकलें गलियों में बना कर टोली
भिगो दें आज हर एक की चोली,
कोई मुस्कुराए तो उसे गले लगा लो,
वरना कह दो बुरा न मानो होली है.
Happy Holi 2026
खुदा करे कि इस बार की होली ऐसी हो,
आपके जीवन में खुशियों की देसी हो,
जो भी मांगे आप दिल से इस साल,
वो हकीकत में आपके सामने जैसी हो.
Happy Holi 2026
अपनों से अपनों को मिलाती है होली,
खुशियों के रंग साथ लाती है होली,
बरसों से बिछड़े हुए हैं जो दोस्त,
उन्हें भी गले लगाती है होली.
Happy Holi 2026
पकवानों की खुशबू और गुझिया की मिठास,
अपनों का प्यार और बड़ा सा विश्वास,
होली के इस पावन पर्व पर,
पूरी हो आपकी हर एक आस.
Happy Holi 2026
गुलाल की खुशबू, पिचकारी की धार,
मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार!
रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार,
ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार,
भगवान दे आपको वो हर खुशी,
जिसका आप इंतज़ार करते हैं हर बार,
Happy Holi 2026
पिचकारी की धार गुलाल की बौछार,
अपनों का प्यार यही है होली का त्योहार,
गमों को भूलकर खुशियां मनाएं,
आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं,
Happy Holi 2026