डीएमआरसी के अनुसार, 4 मार्च 2026 को सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवा बंद रहेगी. इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है. यानी इस दिन सुबह के समय कोई भी मेट्रो ट्रेन किसी भी लाइन पर उपलब्ध नहीं होगी.

Delhi Metro Timings Changed for Holi: होली पर मेट्रो का टाइम बदला, जानें कितने बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो
होली पर मेट्रो का टाइम बदला

Metro Timings Changed for Holi: होली के त्योहार को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. इस साल होली 4 मार्च 2026, बुधवार को मनाई जाएगी. त्योहार के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में अस्थायी बदलाव किया गया है, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला जा सके. आइए जानते हैं होली वाले दिन कितने बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो-

डीएमआरसी के अनुसार, 4 मार्च 2026 को सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवा बंद रहेगी. इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है. यानी इस दिन सुबह के समय कोई भी मेट्रो ट्रेन किसी भी लाइन पर उपलब्ध नहीं होगी. दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी और फिर सामान्य समय-सारिणी के अनुसार रात तक चलती रहेंगी.

क्यों बदला टाइम?

मेट्रो प्रशासन ने यह फैसला होली के दौरान सुरक्षा, सफाई और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लिया है. होली पर लोग रंगों के साथ सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव मनाते हैं. ऐसे में सुबह के समय स्टेशनों और ट्रेनों में ज्यादा भीड़ या अव्यवस्था की संभावना रहती है. इसी कारण एहतियात के तौर पर सुबह की सेवाएं स्थगित की गई हैं.

डीएमआरसी के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल ने बताया कि यह व्यवस्था केवल होली के दिन के लिए लागू रहेगी. 5 मार्च 2026 से मेट्रो सेवाएं फिर से अपने सामान्य समय पर चलेंगी. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और सुबह या दोपहर से पहले मेट्रो पर निर्भर न रहें.

यात्रियों को सलाह दी गई है कि यदि उन्हें 4 मार्च की सुबह कहीं जाना हो तो वे बस, ऑटो, कैब या निजी वाहन का उपयोग करें. साथ ही, यात्रा से पहले डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपडेट जरूर चेक करें.

गौरतलब है कि होली पर मेट्रो सेवाएं दोपहर बाद शुरू करने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है. इससे कर्मचारियों और यात्रियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और लोग त्योहार का आनंद भी शांति से ले पाते हैं. इसलिए होली के दिन सफर करने से पहले समय की जानकारी जरूर जांच लें और उसी अनुसार अपनी योजना बनाएं.

Delhi Metro, Utility News
