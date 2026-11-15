यूपी में आज 50 हजार फ्री टैबलेट बंटेंगे, लखनऊ-हरदोई समेत 4 जिलों को तोहफा, 25 लाख फ्री टैबलेट की क्या है स्कीम

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिरसा मुंडा की जयंती यानी जनजातीय गौरव दिवस पर करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं के बीच लैपटॉप का वितरण करेंगे. यूपी में 25 लाख फ्री लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाने की योजना का ये हिस्सा है.रविवार को लखनऊ जोन के 50 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को ये टैबलेट बांटा जाएगा. सरकार ऐसे ही फ्री टैबलेट बांटने की योजना प्रदेश के हर मंडल में चलाइएगी और मार्च पूरा होने तक 25 लाख टैबलेट बांटने की योजना पूरी की जाएगी.

यूपी में फ्री टैबलेट योजना क्या है

सीएम योगी लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित समारोह में ये टैबलेट बांटेंगे. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख फ्री टैबलेट बांटे जाने हैं. लखनऊ के करीब के जिलों हरदोई, उन्नाव और सीतापुर के कुल 300 स्कूल-कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य कॉलेज की डिग्री लेने वाले, बीटेक-बीसीए जैसे तकनीकी कोर्स, आईटीआई डिप्लोमा, कौशल विकास, कृषि और सेवा मित्र पोर्टल से जुड़े युवाओं को ये टैबलेट बांटे जा रहे हैं. वर्ष 2021 से अब तक 60 लाख टैबलेट निशुल्क बांटे जा चुके हैं. फ्री टैबलेट स्कीम के लिए यूपी में इस साल 2374 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसमें सैमसंग, लावा और एसर जैसी कंपनियां इन टैबलेट की आपूर्ति कर रही हैं. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि टैबलेट स्कीम में एक भी पैसा छात्रों को नहीं देना होगा.

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना क्या है

फ्री टैबलेट योजना में सिर्फ टॉपर छात्रों को ही फायदा नहीं मिलता है, बल्कि बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए-एमएससी, एमकॉम जैसे पोस्ट ग्रुजेशन के छात्र भी इसके हकदार हैं. बीटेक, एमसीए-एमबीए, एमटेक और पॉलिटेक्निक के छात्र इसका लाभ ले सकते हैं. आईटीआई से लेकर आईटीआई तक छात्र इसका फायदा उठा सकते हैं. नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्स के छात्र भी इसके पात्र हैं.

कैसे और कहां करें रजिस्ट्रेशन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी वेबसाइट या पोर्टल पर पंजीकरण या आवेदन नहीं करना पड़ता. डिजिशक्ति पोर्टल पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के पात्र विद्यार्थियों का डेटा (digishakti.up.gov.in) अपलोड किया जाता है. आधार ई-केवाईसी डेटा अपलोडिंग के बाद छात्र एनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल करते हैं. डिजिशक्ति पोर्टल पर जाकर आधार e-KYC पूरी करते हैं. किसी भी फर्जी वेबसाइट या ऐप पर फ्री टैबलेट रजिस्ट्रेशन न करें.

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