India vs New Zealand 5th ODI LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (15 नवंबर 2026) माउंट मॉन्गानुई में खेला जा रहा है. जहां न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे से देखने को मिलेगा. (Live Scorecard)

पांचवें वनडे मुकाबले के लिए भारती और न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

भारत: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और यश ठाकुर.

न्यूजीलैंड: विल यंग, ​​टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन ऐलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी और मैथ्यू फिशर.