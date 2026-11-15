India vs New Zealand 5th ODI LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (15 नवंबर 2026) माउंट मॉन्गानुई में खेला जा रहा है. जहां न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे से देखने को मिलेगा. (Live Scorecard)
पांचवें वनडे मुकाबले के लिए भारती और न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
भारत: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और यश ठाकुर.
न्यूजीलैंड: विल यंग, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन ऐलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी और मैथ्यू फिशर.
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India vs New Zealand LIVE Score: टॉस गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर का बयान
माउंट मॉन्गानुई में टॉस गंवाने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. अच्छी बात है कि हमें पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है. थोड़ा निराशाजनक जरूर है. मगर इससे आज पता चलेगा कि हमारा अप्रोच कैसा रहने वाला है. यश देश के लिए खेलना चाहता हैं, खुशी है कि वह आज अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे हैं. सिराज भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे. लंबे समय से वह टीम के साथ जुड़े हुए हैं. उनके लिए भी बहुत उत्साहित हूं.
India vs New Zealand LIVE Score: न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
न्यूजीलैंड: विल यंग, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन ऐलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी और मैथ्यू फिशर.
India vs New Zealand LIVE Score: यश ठाकुर कर रहे हैं डेब्यू, पांचवें वनडे के लिए भारत की प्लेइंग XI
भारत: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और यश ठाकुर.
India vs New Zealand LIVE Score: सैंटनर ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया
पांचवें वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.