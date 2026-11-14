India U19 vs Pakistan U19 LIVE Score, Asia Cup 2026 Final: एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज (14 नवंबर 2026) भारतीय अंडर-19 टीम की भिड़ंत पाकिस्तान अंडर-19 टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला अल अमीरात में खेला जाएगा. टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे आएंगे. वहीं मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि 10.30 बजे से देखने को मिलेगा.
फाइनल मुकाबले के लिए भारत और पाकिस्तान अंडर-19 टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत अंडर-19 टीम: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, अर्जुन राजपूत, यशवर्धन सिंह चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनाल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल और ईशान सूद.
पाकिस्तान अंडर-19 टीम: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान, हयाम खान, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, रिजवानुल्लाह, अली रजा, मोहम्मद सय्याम और नकाब शफीक.
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IND U19 vs PAK U19 Final Score LIVE: फरहान यूसुफ ने जीता टॉस, पाकिस्तान करेगा पहले बल्लेबाजी
अल अमीरात में पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है.
IND U19 vs PAK U19 Final Score LIVE: फाइनल मुकाबले के लिए पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग XI
पाकिस्तान अंडर-19 टीम: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान, हयाम खान, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, रिजवानुल्लाह, अली रजा, मोहम्मद सय्याम और नकाब शफीक.
IND U19 vs PAK U19 Final Score LIVE: फाइनल मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
भारत अंडर-19 टीम: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, अर्जुन राजपूत, यशवर्धन सिंह चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनाल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल और ईशान सूद.