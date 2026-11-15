दिल्ली-NCR के लिए गुड न्यूज, बारिश का अलर्ट के बाद आज मिल सकती प्रदूषण से राहत, नोएडा में बरसे बदरा

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण से राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. नोएडा के कई इलाकों में सुबह-सुबह बारिश हुई है, जिससे यहां मौसम साफ होने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में बारिश की संभावना है. कई जगहों पर हवा की गति 40 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अगले दो दिनों तक भारी बर्फबारी की संभावना बन रही है. जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को भी मिलेगा. तापमान में गिरावट की वजह से अब ठंड का असर बढ़ सकता है.

नोएडा में सुबह-सुबह बारिश

दिल्ली से सटे नोएडा में 15 नवंबर को सुबह-सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हुआ है. नोएडा का AQI फिलहाल 300 के पार बना हुआ है. जबकि तापमान फिलहाल 20 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. जिससे यहां सुबह के वक्त हल्की ठंड का असर दिख रहा है. ऐसे में बारिश से अब लोगों को प्रदूषण और धुंध से राहत मिल सकती है. दोपहर से शाम के बीच भी नोएडा के कई हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं.

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दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना

दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश की संभावना बन रही है. फिलहाल दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है. यहां AQI का स्तर 350 के पार बना हुआ है. जिससे दिल्ली में सुबह से ही धुंध छायी हुई है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रह सकता है. सुबह हल्का कोहरा और धुंध छायी हुई है. दोपहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की वजह से प्रदूषण में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन AQI अभी भी खराब से बेहद खराब श्रेणी में ही रहेगा.

यूपी, पंजाब, हरियाणा में बढ़ेगी ठंड

वहीं पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश और बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में दिखना शुरू हो गया है. यहां ठंड का असर बढ़ सकता है. उत्तर प्रदेश में आज पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश और घना कोहरा देखने को मिल सकता है. IMD ने 15 से 17 नवंबर तक पश्चिमी यूपी में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज छिटपुट बारिश की संभावना है.

एमपी-राजस्थान में ठंड शुरू

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भी ठंड शुरू हो चुकी है. राजस्थान में आज पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो कहीं-कहीं 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं. बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. इस सिस्टम के बाद 16 नवंबर से राजस्थान में तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है. वहीं मध्य प्रदेश में भी भोपाल, जबलपुर और सागर संभाग में बारिश की संभावना बन रही है, जिससे एमपी में भी सुबह के वक्त घना कोहरा और ठंड का असर बढ़ना शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह हल्की बारिश और ठंड शुरू हो चुकी है.

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पहाड़ों पर बर्फबारी

पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर हिमालयी राज्यों में दिख रहा है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर तक येलो अलर्ट जारी है, निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, मध्य पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है. उत्तराखंड में भी अलग-अलग जगहों पर बारिश का अनुमान है. पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड और बढ़ेगी.

बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान

बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती तूफान बनता हुआ दिख रहा है. दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया अगले 24 घंटे में डिप्रेशन में बदल सकता है और 16 नवंबर की शाम तक मध्य दक्षिण और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है. जिससे अगले 2 से 3 दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है. ऐसे में बारिश होने से ठंड का असर भी बढ़ सकता है.

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