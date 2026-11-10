3AC कोच में मिडिल बर्थ बनी किचन टेबल, चलती ट्रेन में सैंडविच बनाने लगा परिवार

Viral Video: भारतीय रेलवे के पिछले कुछ दिनों में कई वीडियो वायरल हुए हैं. अभी एक ताजा वीडियो ट्रेन के थर्ड एसी कोच (3AC Coach) का वायरल हो रहा है. AC कोच में सफर कर रहे एक परिवार ने ट्रेन के अंदर ही किचन टेबल लगा दिया और सैंडविच बनाने लगा. वायरल वीडियो में एक महिला साफ-साफ कहती हुई सुनाई दे रही है कि अगर इलेक्ट्रिक सैंडविच टोस्टर ले आते तो मजा आ जाता. ट्रेन के अंदर मिडिल बर्थ को किचन टेबल के रूप में इस्तेमाल कर सैंडविच बनाने के वीडियो पर काफी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है.

गुजराती परिवार होने का दावा

एक्स पर एक यूजर @7Npatel ने वीडियो पोस्ट किया है. उसने लिखा कि मैं अपने गुजरात का बचाव नहीं कर सकता हूं. उसने एक्स पोस्ट में रोने का इमोजी लगाया. वायरल एक्स पोस्ट के अनुसार, एक परिवार को भारतीय रेलवे के थर्ड एसी कोच में सफर कर रहा था. इस दौरान परिवार ने ट्रेन को अपने घर का किचन ही बना दिया

परिवार ने मिडिल बर्थ पर अखबार बिछाकर सैंडविच बनाने लगा. वीडियो में एक महिला मिडिल बर्थ पर ब्रेड और कुछ सलाद रखे हुए, जबकि उसके सामने लोवर बर्थ पर एक महिला आलू और काफी सारा टमाटर रखे हुए है. लगा है, जैसे महिला उबाला हुआ आलू छील रही हो.

महिला बोली- टोस्टर भी साथ ला सकते थे

वीडियो को एक्स यूजर ने शेयर करते हुए लिखा कि सूरत के एक परिवार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि वे 3AC डिब्बे में सफर कर रहे थे. वे मिडिल बर्थ पर खाना बना रहे हैं, और एक महिला तो यह भी कह रही है कि सैंडविच बनाने के लिए वे इलेक्ट्रिक टोस्टर भी साथ ला सकते थे.

जब एक्स (X) का यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने अपने-अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने कमेंट किया कि इन जैसे गुजरातियों से एक बुनियादी सवाल उठता है... क्या आपको वाकई हर समय, हर जगह इतना अधिक खाने की जरूरत है. जीवन में ऐसी क्या कमी है जिसकी भरपाई सिर्फ भोजन से ही हो सकती है?

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एक यूजर बोला- सैंडविच बनाने में क्या दिक्कत है?

वहीं, एक अन्य एक्स यूजर ने कुछ अलग कमेंट किया, उसने लिखा कि दिक्कत क्या है? सूखा सैंडविच बनाने और खाना पकाने में फर्क होता है... वे यहां पक्का खाना नहीं पका रहे हैं. जब तक वे बाकी यात्रियों को कोई परेशानी नहीं पहुंचा रहे, तब तक तो सब ठीक है... यहां ऐसा लगता है कि उन्होंने कूप (coupe) बुक किया है.

एक और एक्स अकाउंट @Kathiawadi_10 से कमेंट किया गया, "बिलकुल... हर समुदाय में कुछ बेवकूफ होते हैं और ये उनमें से एक हैं... इन्हें ऐसा करना शान की बात लगती है, जबकि ये दूसरे सहयात्रियों की असुविधा और सुरक्षा की पूरी तरह अनदेखी करते हैं! गुजरातियों में भीड़-भाड़ वाली मानसिकता बहुत जल्दी हावी हो जाती है.

(अस्वीकरण: यह कहानी X पर वायरल हुई एक पोस्ट और उस पर आई प्रतिक्रिया पर आधारित है. एनडीटीवी ने पोस्ट में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है.)

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