Flipkart, Amazon की सेल में ऑफर्स की बारिश, स्मार्टफोन से लेकर टीवी पर मिल रहीं धमाकेदार डील्स

Flipkart, Amazon Republic Day Sale: शानदार डील्स वाले प्रोडक्ट्स का स्टॉक पलक झपकते ही खत्म हो रहा है. ऐसे में अगर देरी की तो शायद आपको आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड देखना पड़े.

Flipkart, Amazon Republic Day Sale: अगर आप अपनी विशलिस्ट को दिल में दबाकर बैठे थे, तो अब उसे बाहर निकालने का टाइम आ गया है. ई-कॉमर्स की दुनिया के दो दिग्गज फ्लिपकार्ट और अमेजन आमने-सामने हैं, जिसका फायदा सीधा आपकी जेब को हो रहा है. स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी तक, हर चीज़ पर डिस्काउंट की बारिश हो रही है. एक तरफ जहां फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेजन रिपब्लिक डे सेल में लोग खरीदारी कर अपनी सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि सेल में किन प्रोडक्ट्स पर धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं. 

डील्स ऐसी कि होश उड़ जाएं

इस बार सेल में केवल 10-20% नहीं, बल्कि कई कैटेगरीज पर 80% तक का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. आईफोन के लेटेस्ट मॉडल्स से लेकर सैमसंग और वनप्लस के फ्लैगशिप फोन पर अब तक की सबसे कम कीमतें हैं. इसके अलावा एक्सचेंज बोनस और बैंक ऑफर्स के बाद प्राइस इतने कम चुके हैं कि विश्वास करना मुश्किल है.

इलेक्ट्रॉनिक्स का जलवा

लैपटॉप, हेडफोन्स और स्मार्टवॉच पर धमाकेदार डील्स लाइव हैं. 50 हजार वाला लैपटॉप अब 35 हजार के आसपास मिल रहा है. वहीं, फ्रिज, वाशिंग मशीन और AC पर क्लीयरेंस सेल जैसा माहौल है.

बैंक ऑफर्स की भरमार

केवल डिस्काउंट ही नहीं, अगर आपके पास एसबीआई, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी जैसे बैंकों के कार्ड्स हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से मिल रहा है. यानी डिस्काउंट के ऊपर एक और डिस्काउंट.

हाथ से ना निकल जाए मौका

शानदार डील्स वाले प्रोडक्ट्स का स्टॉक पलक झपकते ही खत्म हो रहा है. ऐसे में अगर देरी की तो शायद आपको आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड देखना पड़े. इसलिए सेल के समय पेमेंट पेज पर देरी न करें. अपनी कार्ड डिटेल्स और एड्रेस पहले से सेव रखें जिससे डील मिस न हो पाए.

Flipkart, Amazon Republic Day Sale, Flipkart Republic Day Deals, Amazon Republic Day Sale Bank Offer, Online Sale In India
