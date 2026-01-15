Amazon Great Republic Day Sale 2026: बंपर ऑफर्स की लगी लाइन, अमेजन की सेल में उठाएं फायदा

Amazon Great Republic Day Sale 2026: अगर आप घर पर ही बड़े पर्दे का मजा लेना चाहते हैं और लंबे समय से प्रोजेक्टर खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो आपके लिए यह सही मौका है. अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 में प्रोजेक्टर पर सीधे 70% तक का भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. इस सेल में बजट से लेकर प्रीमियम तक हर कैटेगरी के प्रोजेक्टर बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होंगे. ऐसे में कम खर्च में घर को मिनी थिएटर में बदला जा सकता है.

कब शुरू हो रही है सेल?

Amazon Great Republic Day Sale की शुरुआत 16 जनवरी 2026 की रात 12 बजे से होगी. वहीं, Amazon Prime मेंबर्स को इस सेल का फायदा 15 जनवरी 2026 की आधी रात से ही अर्ली एक्सेस डील्स के तहत मिल जाएगा. Amazon ने सेल शुरू होने से पहले ही कई प्रोजेक्टर डील्स का टीजर भी जारी कर दिया है.

कार्ड डिस्काउंट

इस सेल में सिर्फ कीमतें ही कम नहीं की गई हैं, बल्कि ग्राहकों को कई तरह के कार्ड डिस्काउंट और EMI ऑप्शन भी मिल रहे हैं.

SBI कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट

HDFC बैंक कार्ड से ₹4,500 तक की सीधी छूट

केनरा बैंक पर 10% डिस्काउंट

HSBC कार्ड से ₹3,750 की छूट

Amazon ICICI बैंक कार्ड पर 5% अनलिमिटेड कैशबैक

इसके अलावा, No-Cost EMI, एक्सचेंज ऑफर और ग्रेट डील्स का फायदा भी उठाया जा सकता है. एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए Prime सब्सक्रिप्शन भी मददगार साबित हो सकता है.

कितनी सस्ती मिल सकती है डील?

अगर आप कार्ड ऑफर, कैशबैक और EMI जैसे सभी फायदे जोड़ लेते हैं, तो कई प्रोडक्ट्स अपनी असली कीमत से आधे से भी कम में खरीदे जा सकते हैं. इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप आम दिनों में देखने को नहीं मिलता, इसलिए यह सेल खरीदारी के लिए खास मानी जा रही है.