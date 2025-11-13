विज्ञापन
Delhi-Noida Traffic Advisory: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में इन रास्‍तों से जाने से बचें, नहीं तो जाम में फंसेंगे! दिल्‍ली ट्रैफिक पर ये है अपडेट

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 15 नवंबर तक के लिए Traffic Advisory जारी की है. वहीं दूसरी ओर दिल्‍ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैप-III के तहत कुछ वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि कई तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

Delhi-Noida Traffic Advisory: ट्रैफिक को लेकर ये है आज की एडवाइजरी

Noida Traffic Advisory: नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ओर आने-जाने वाले लोगों को आज और अगले कुछ दिन जाम का सामना कर पड़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में 15 नवंबर, शनिवार तक के लिए एडवाइजरी जारी की है. अगर आप दिल्‍ली या कहीं और से गौर सिटी की ओर जा रहे हैं या गाजियाबाद से चार मूर्ति चौराहा की ओर जाने वाले हैं तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है. इन इलाकों में अंडरपास और मेंटेनेंस का काम चल रहा है. इस वजह से ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि कौन-से रास्‍ते बंद रहेंगे, कहां ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है और कब तक परेशानी हो सकती है. तो अगर आप भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ओर आने-जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. 

इन वजहों से 15 नवंबर तक होगी दिक्‍कत 

ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) के गौर चौक पर निर्माणाधीन अंडरपास के अंतिम चरण का काम चल रहा है. ऐसे में गौर सिटी-1 और गौर सिटी-2 और गाजियाबाद से चार मूर्ति चौक की ओर आने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है. वहीं चार मूर्ति अंडरपास पर गंगा वाटर पाइपलाइन के ट्रेंसेलस कनेक्‍शन का काम भी चल रहा है. ऐसे में वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्‍तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि 12 से 15 नवंबर तक इन इलाकों में जाम की समस्‍या रहेगी.

सुबह-शाम 3-3 घंटे लग सकता है जाम 

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी में बताया है कि गौर चौक से सूरजपुर की ओर अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि गौर चौक से तिगरी गाजियाबाद की ओर जाने वाले मार्ग पर अंडरपास के दूसरे हिस्से में खुदाई और निर्माण कार्य जारी है. ऐसे में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक लोगों को जाम की समस्या झेलनी पड़ सकती है. बताया गया है कि गाजियाबाद (तिगरी) से चार मूर्ति चौक की ओर आने वाले ट्रैफिक को चार मूर्ति चौक पर दो लेन से आगे की ओर बढ़ाया जाएगा. जाम से बचने के लिए वाहन चालकों को दूसरे मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

डायवर्ट किया गया ट्रैफिक

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने तिगरी से किसान चौक आने वाले मुख्य मार्ग को बंद कर दिया है. मौजूदा निर्माण कार्य की वजह से ट्रैफिक को सर्विस लेन पर डायवर्ट कर दिया गया है. वाहनों के लिए तिगरी से किसान चौक मार्ग पर दोनों ओर सर्विस लेन को मुख्य मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. ट्रैफिक को वनवे किया गया है. बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चारमूर्ति चौक पर अंडरपास का काम पूरा होने के बाद जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी.  

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस की अपडेट 

दिल्‍ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैप-III के तहत कुछ वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि कई तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. ये प्रतिबंध दिसंबर 2024 में सीएक्यूएम के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार लगाए गए हैं. 

दिल्‍ली में किन वाहनों को रहेगी अनुमति? 

  • इंटर-स्टेट बसें (ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल) और सभी आईएसबीटी बसें/टैम्प ट्रेवलर
  • दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूलित वाहन (बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एम1 श्रेणी – 4 पहिया वाहन)
  • आवश्यक वस्तुओं को लाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले बीएस-IV डीजल एम1 श्रेणी (दिल्ली में रजिस्‍टर्ड)

इन वाहनों के अलावा आवश्यक वस्तु या सेवाएं प्रदान करने वाले बीएस-IV डीजल एल1 श्रेणी के वे वाहन (गुड्स कैरियर), जो दिल्ली के बाहर रजिस्‍टर्ड हैं, उन्हें भी दिल्ली में चलने की अनुमति रहेगी. 

दिल्‍ली में किन वाहनों की एंट्री पर रहेगा बैन? 

  • बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एम1 श्रेणी (4 व्‍हीलर)
  • बीएस-IV डीजल एम1 श्रेणी (दिल्ली पंजीकृत)
  • बीएस-IV डीजल एल1 श्रेणी (गुड्स कैरियर) जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं और आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं नहीं ला रहे हैं
  • गैर-गंतव्‍य मालवाहक वाहनों को बॉर्डर एंट्री पॉइंट पर डायवर्ट किया जाएगा

एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतरराज्यीय बसें ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. पीयूसी नियमों (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) मानकों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. 

