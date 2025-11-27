विज्ञापन
विशेष लिंक

Traffic Advisory: दिल्‍ली-नोएडा वाले ध्‍यान दें! आज 27 नवंबर को इन 21 रास्‍तों से जाने से बचें, घर से निकलने से पहले ये पढ़ लें

दिल्ली में द्वारका, दिल्ली कैंट और धौला कुआं मार्गों पर ट्रैफिक बाधित रहेगा, यात्रियों को वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वीआईपी मूवमेंट के चलते दोपहर एक से चार बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा, आम जनता से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील.

Read Time: 4 mins
Share
Traffic Advisory: दिल्‍ली-नोएडा वाले ध्‍यान दें! आज 27 नवंबर को इन 21 रास्‍तों से जाने से बचें, घर से निकलने से पहले ये पढ़ लें
Delhi Noida Traffic Advisory: दिल्‍ली और नोएडा में आज कई रास्‍तों पर जाम लगने की संभावना है. बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस की एडवायजरी पढ़ लीजिए.
NDTV Graphics
दिल्‍ली/नोएडा:

दिल्‍ली और नोएडा की कई सड़कों पर आज ट्रैफिक बाधित रहेगा. दिल्‍ली में जहां पालम रेलवे क्रॉसिंग के निर्माण कार्य के चलते द्वारका, दिल्‍ली कैंट, धौला कुआं और अन्‍य इलाकों के लाखों लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी, वहीं दूसरी ओर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वीआईपी मूवमेंट के चलते दोपहर में दिल्‍ली-डीएनडी फ्लाईओवर से विश्‍वकर्मा मार्ग होते हुए परी चौक तक आवाजाही आंशिक रूप से बाधित और डायवर्ट रहेगी. दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है. दिल्‍ली और नोएडा में कहां-कहां आज ट्रैफिक प्रभावित रहेगा, इस बारे में हम डिटेल में जानकारी दे रहे हैं. साथ ही ये भी बता रहे हैं कि परेशानी और जाम से बचने के लिए आपके लिए किन वैकल्पिक रास्‍तों का इस्‍तेमाल करना सही रहेगा. 

दिल्‍ली में कहां-कहां बाधित रहेगी आवाजाही? 

पालम रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तीन महीने के लिए बड़े पैमाने पर यातायात डायवर्जन लागू किया है. अधिकारियों के अनुसार, ये निर्माण कार्य 3 नवंबर से ही चल रहा है और ये बंदी अगले तीन माह तक जारी रहेगी. इसके चलते द्वारका, पालम, दिल्ली कैंट और धौला कुआं की ओर आने-जाने वाले लाखों यात्रियों की आवाजाही प्रभावित होगी.​

Latest and Breaking News on NDTV

क्या है नया ट्रैफिक प्लान, किस होकर जाएं लोग?

  • एडवाइजरी के मुताबिक द्वारका से दिल्ली कैंट या धौला कुआं की ओर जाने वाले वाहनों को पालम-द्वारका फ्लाईओवर का उपयोग करने को कहा गया है. 
  • मंगला पुरी से दिल्ली कैंट/धौला कुआं जाने वाले वाहन चालकों को परशुराम चौक होकर पालम फ्लाईओवर लेने की सलाह दी गई है, ताकि बंद रेलवे फाटक वाले हिस्से पर दबाव कम किया जा सके.​
  • पालम कॉलोनी से पालम फ्लाईओवर रोड की ओर जाने वाले लोगों के लिए परशुराम चौक, मंगला पुरी और भगत चंद्र हॉस्पिटल चौक के जरिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं. 
  • भारी वाहनों को पालम क्षेत्र से पूरी तरह बचने, रिंग रोड और एनएच-48 का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवासीय इलाकों में जाम की स्थिति न बने.​
Latest and Breaking News on NDTV

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह 

राजधानी दिल्‍ली की ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वो प्रभावित मार्गों से यथासंभव बचें और अपनी यात्रा पहले से प्लान करें. भीड़ और प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने और मौके पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि सीमित क्षमता वाले मार्गों पर भी यातायात सुचारू रह सके

नोएडा में वीआईपी मूवमेंट, ट्रैफिक डायवर्जन

उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्धनगर ट्रैफिक पुलिस ने 27 नवंबर 2025, गुरुवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में प्रस्तावित वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन की एडवाइजरी जारी की है. एक कार्यक्रम के दौरान दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही आंशिक रूप से सीमित और डायवर्ट रहेगी. 

Latest and Breaking News on NDTV

कहां-कहां प्रभावित होंगी सड़कें?

एडवाइजरी के अनुसार दिल्ली/डीएनडी, फिल्म सिटी, महामाया फ्लाईओवर, जीरो प्वाइंट (नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे), सेक्टर-113 से सेक्टर-79 चौराहा, सेक्टर-78 तिराहा, सेक्टर-113 से परी चौक की दिशा वाला गोलचक्कर, सेक्टर-71 अंडरपास (विश्वकर्मा मार्ग) से बरोला हनुमान मंदिर यू-टर्न, सेक्टर-60 अंडरपास और नोएडा एलिवेटेड रोड जैसे मार्ग प्रभावित रहेंगे.

ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि यानी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि अनावश्यक जाम और देरी से बचा जा सके. आपातकालीन वाहनों जैसे मेडिकल एंबुलेंस और फायर सर्विस को विशेष पास के माध्यम से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी, जबकि सामान्य वाहन चालकों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Noida Ghaziabad Traffic Jam, Delhi Noida Traffic Advisory, Delhi Noida Traffic Today, Delhi Traffic Advisory, Noida Traffic Advisory
Get App for Better Experience
Install Now