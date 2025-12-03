IND vs RSA 2nd ODI: 'हमारा यह दांव काम कर गया', जीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का खुलासा, फैसले ने जीत में पैदा किया बड़ा अंतर

भारत को बुधवार को रायपुर में चार विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आने वाले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने सीरीज बचाने वाली जीत को बहुत ही अहम करार देते हुए कहा कि टीम को इस जीत से बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला है. वहीं, उन्होंने चोटिल खिलाड़ियों पर भी जानकारी देते हुए उस अहम दांव के बारे में भी खुलासा किया, जो दक्षिण अफ्रीका की जीत में बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गया.

मैच के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेंबा बवुमा ने कहा कि हम यह विशाल लक्ष्य हासिल करके खुश हैं.इस मैच में हमने गेंद के साथ बेहतर करने का लक्ष्य बनाया था. हमने इस पर विचार किया यहां की पिच पर गेंद के साथ बेहतर कैसे कर सकते हैं. शीर्ष क्रम पर कुछ साझेदारियां हुईं. हमने बेहतर प्रदर्शन किया और यह अविश्वसनीय मैच रहा. यह रिकॉर्ड चेज करना बताता है कि हम इस भारतीय टीम के खिलाफ कितना अच्छा खेले हैं.'

मेहमान कप्तान ने कहा, 'मैंने मार्करम के साथ बड़ी साझेदारी करने और मैच को आखिर तक लेकर जाने की कोशिश की. यहां कुल मिलाकर महत्व साझेदारी का था. वहीं, ब्रेविस को ऊपर भेजने का दांव काम कर गया, जो हमारे पक्ष में गया.हम इस जीत के साथ यहां से खासा आत्मविश्वास लेकर आगे जा रहे हैं.' क्या यह दक्षिण अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ XI है? इस पर बवुमा बोले, 'जो भी खिलाड़ी यहां खेल रहे है, वे सर्वश्रेष्ठ हैं. यह एक स्थिति के लिए उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा है. और हमारे बल्लेबाज जानते हैं कि उन्हें यहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है. इस तरह के प्रदर्शन हमारे आत्मविश्वास के लिए बहुत ही अच्छे हैं.' चोटिल हुए खिलाड़ी डि जॉर्जी और आंद्रे बर्गर को लेकर किए सवाल पर मेहमान कप्तान ने कहा, 'वे अच्छे नहीं दिखाई पड़े. आंद्रे अपना स्पेल पूरा नहीं कर सके, जबकि टॉनी बाहर चले गए. अगर हमें जरूरत पड़ी, तो तीसरे मैच में हमारे पास इन दोनों के विकल्प हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.'