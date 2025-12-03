विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs RSA 2nd ODI: 'हमारा यह दांव काम कर गया', जीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का खुलासा, फैसले ने जीत में पैदा किया बड़ा अंतर

India vs South Africa: इसमें दो राय नहीं कि यहां से कॉन्फिडेंस दक्षिण अफ्रीका आगे लेकर जा रहा है, वह तीसरे मैच में भी अंतर पैदा कर सकता है

Read Time: 2 mins
Share
IND vs RSA 2nd ODI: 'हमारा यह दांव काम कर गया', जीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का खुलासा, फैसले ने जीत में पैदा किया बड़ा अंतर
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेंबा बवुमा
X: social media

भारत को बुधवार को रायपुर में चार विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आने वाले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने सीरीज बचाने वाली जीत को बहुत ही अहम करार देते हुए कहा कि टीम को इस जीत से बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला है. वहीं, उन्होंने चोटिल खिलाड़ियों पर भी जानकारी देते हुए उस अहम दांव के बारे में भी खुलासा किया, जो दक्षिण अफ्रीका की जीत में बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गया. 

मैच के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेंबा बवुमा ने कहा कि हम यह विशाल लक्ष्य हासिल करके खुश हैं.इस मैच में हमने गेंद के साथ बेहतर करने का लक्ष्य बनाया था. हमने इस पर विचार किया यहां की पिच पर गेंद के साथ बेहतर कैसे कर सकते हैं. शीर्ष क्रम पर कुछ साझेदारियां हुईं. हमने बेहतर प्रदर्शन किया और यह अविश्वसनीय मैच रहा. यह रिकॉर्ड चेज करना बताता है कि हम इस भारतीय टीम के खिलाफ कितना अच्छा खेले हैं.'

मेहमान कप्तान ने कहा, 'मैंने मार्करम के साथ बड़ी साझेदारी करने और मैच को आखिर तक लेकर जाने की कोशिश की. यहां कुल मिलाकर महत्व साझेदारी का था. वहीं, ब्रेविस को ऊपर भेजने का दांव काम कर गया, जो हमारे पक्ष में गया.हम इस जीत के साथ यहां से खासा आत्मविश्वास लेकर आगे जा रहे हैं.' क्या यह दक्षिण अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ XI है? इस पर बवुमा बोले, 'जो भी खिलाड़ी यहां खेल रहे है, वे सर्वश्रेष्ठ हैं. यह एक स्थिति के लिए उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा है. और हमारे बल्लेबाज जानते हैं कि उन्हें यहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है. इस तरह के प्रदर्शन हमारे आत्मविश्वास के लिए बहुत ही अच्छे हैं.' चोटिल हुए खिलाड़ी डि जॉर्जी और आंद्रे बर्गर को लेकर किए सवाल पर मेहमान कप्तान ने कहा, 'वे अच्छे नहीं दिखाई पड़े. आंद्रे अपना स्पेल पूरा नहीं कर सके, जबकि टॉनी बाहर चले गए. अगर हमें जरूरत पड़ी, तो तीसरे मैच में  हमारे पास इन दोनों के विकल्प हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Temba Bavuma, South Africa, India, India Vs South Africa 12/03/2025 Insa12032025259044, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com