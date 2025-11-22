Delhi Traffic Police Advisory: दिल्‍ली में आज कई सड़कों पर ट्रैफिक डिस्‍टर्ब रहेगा. रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के चलते राजधानी की कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन और रेस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगे. दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने ये अपडेट जारी किया है. दरअसल, सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आज 22 नवंबर को 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 2,000 लोग शामिल होंगे. ये प्रतिभागी सड़क पर दौड़ लगाएंगे और इन्‍हें वाहनों के चलते कोई असुविधा न हो, इसलिए सड़कों पर बंदिशें लगाई गई हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि प्रतिभागियों और आम लोगों दोनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे.

क्‍या रहेगा रूट और कहां लागू रहेगा प्रतिबंध

रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम DDA स्‍पोर्ट्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स, माया मुनि राम मार्ग से शुरू होकर MCD पार्किंग, सरदार वल्‍लभभाई पटेल कमर्शियल कॉम्‍प्‍लेक्‍स, रोड नंबर 44, पीतमपुरा तक आयोजित होगा. इसी रूट को ध्यान में रखते हुए आसपास की कई सड़कों पर यातायात अस्थायी रूप से रोका या डायवर्ट किया जाएगा. सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे के बीच इन सड़कों से बचने की सलाह दी गई है:

माया मुनि राम मार्ग (Maya Muni Ram Marg)

लाला जगत नारायण मार्ग (Lala Jagat Narain Marg)

रोड नंबर 44, पीतमपुरा (Road No. 44, Pitampura)

एमटूके रोड (M2K Road)

इन मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

पार्किंग को लेकर सख्ती, उठा लिए जाएंगे वाहन

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे डायवर्जन पॉइंट्स पर पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और पहले से ही अपनी यात्रा का प्लान बना लें. प्रतिबंधित इलाकों से बचकर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि देर होने से बचा जा सके. कार्यक्रम के दौरान सिर्फ निर्धारित पार्किंग स्थल ही उपयोग किए जा सकेंगे. प्रतिबंधित रास्‍तों पर सड़क किनारे पार्किंग की पूरी तरह मनाही है. नियम तोड़ने वाले वाहनों को टो किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

ट्रैफिक पुलिस ने आसपास के लोगों से और वाहनों से सफर करनेवाले लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने का अनुरोध किया है. साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बिना मालिक के पड़े सामान की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है.