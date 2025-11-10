दिल्‍लीवालों और और एनसीआर वालों के लिए ट्रैफिक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है. अगले 45 दिनों तक यानी करीब डेढ़ महीने तक उन्‍हें कुछ रास्‍तों पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि नई रोहतक रोड (कमल टी-प्वाइंट से जखीरा फ्लाईओवर की ओर पंजाबी बाग) पर ड्रेनेज मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन काम के चलते ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. इन वजहों से सुबह 11 बजे से रात 9 बजे ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. इसके चलते इलाके में भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है.

दिल्‍ली के लोगों और इस रास्‍ते से आने-जाने वाले एनसीआर के लोगों के लिए ये खबर बेहद अहम है. कारण कि ट्रैफिक में परेशानी से समय और संसाधन, दोनों की बर्बादी होती है. इसको लेकर दिल्‍ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है, साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपडेट किया है.

कम से कम दो लेन प्रभावित

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी में बताया है कि 9 नवंबर 2025 से ही नई रोहतक रोड (कमल टी-प्वाइंट से जखीरा फ्लाईओवर की ओर पंजाबी बाग) पर ड्रेनेज मेंटेनेंस का काम चल रहा है. अगले 45 दिनों तक ये अपग्रेडेशन चलता रहेगा. इस दौरान सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक कम-से-कम दो लेन प्रभावित रहेंगी, जिससे इस इलाके में भारी और धीमी रफ्तार ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है.

...तो फिर किस होकर जाना सही रहेगा?

एडवायजरी में कहा गया है कि अगर आप पंजाबी बाग/वेस्ट दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो कमल टी-प्वाइंट से दाएं मुड़कर सराय रोहिल्ला की ओर जाएं, फिर वीर बंदा बैरागी मार्ग से होते हुए इंद्रलोक की तरफ बढ़ें. इससे मुख्य प्रभावित क्षेत्र से बचकर आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं. नई रोहतक रोड के प्रभावित हिस्से से बचने के लिए जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें. इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि पूरे इलाके में ट्रैफिक का दबाव कम होगा.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की हेल्‍पलाइन

ट्रैफिक पुलिस की सलाह है कि थोड़ा समय लेकर पहले प्लानिंग करें ताकि असुविधा और देरी से बच सकें. साथ ही सड़क पर लगे ट्रैफिक साइन और तैनात ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वास्तविक समय की जानकारी और सहायता के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने को कहा है. साथ ही हेल्‍पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं.

हेल्पलाइन नंबर: 1095 / 011-25844444

व्हाट्सएप हेल्पलाइन: 8750871493

इस ट्रैफिक एडवायजरी का मकसद दिल्ली के लोगों को असुविधा से बचाना है, ताकि लोग यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट चेक कर लें.