Air India Cheapest Flight Ticket: फेस्टिव सीजन में जहां फ्लाइट टिकट के महंगे होने की चर्चा हो रही है, इसी बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) आम लोगों के लिए एक ऑफर लेकर आया है. हर तरफ चल रही सेल के बीच एयर इंडिया ने भर 'पे डे सेल' (Air India PayDay Sale) का ऐलान किया है. इसके तहत घरेलू उड़ानों की शुरुआत महज 1,200 रुपये से हो रही है, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट 3,724 रुपये से शुरू है. कंपनी के इस दावे के मुताबिक तो लोग 7,500 रुपये में विदेश घूमकर आ जाएंगे. कम से कम राउंड ट्रिप तो लग ही जाएगी. एयर इंडिया एक्‍सप्रेस ने एक्‍स पोस्‍ट में इस ऑफर के बारे में जानकारी दी है. इस शॉर्ट टर्म सेल में घरेलू और इंटरनेशनल, दोनों रूट्स पर भारी छूट दी जा रही है.

तारीखें और अन्‍य डिटेल नोट कर लीजिए

27 सितंबर शनिवार से शुरू हुई एयर इंडिया एक्‍सप्रेस की इस सेल का फायदा एयरलाइन के मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट पर लिया जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि अगर यात्री एअर इंडिया एक्सप्रेस के मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते हैं, तो उन्हें जीरो कंविनियंस फी का लाभ मिलेगा, यानी एक्‍सट्रा पैसे नहीं देने होंगे. वहीं, 28 सितंबर, रविवार से अन्‍य बुकिंग प्‍लेटफॉर्म्‍स पर भी एवलेबल है. 1 अक्‍टूबर तक आप बुकिंग कर सकते हैं. इस ऑफर के तहत 12 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 के बीच आप सफर कर सकते हैं.

इस सेल का फायदा उठाने के लिए आपको प्रोमो कोड ‘FLYAIX' का इस्तेमाल करना होगा. घरेलू उड़ानों के लिए ‘Xpress Lite' कैटेगरी में टिकट की कीमत महज ₹1,200 से शुरू होती है, हालांकि इसमें चेक-इन बैगेज इनक्‍लूड नहीं है. वहीं, ‘Xpress Value' कैटेगरी में 1,300 रुपये से शुरुआती टिकट मिल रहे हैं. इंटरनेशनल रूट्स की बात करें तो टिकट फेयर की शुरुआत लाइट कैटगरी में 3,724 रुपये और वैल्‍यू कैटगरी में 4,674 रुपये से हो रही है.

फ्लाइट की टिकट के लिए EMI का भी ऑप्‍शन है, जबकि मास्टरकार्ड (डेबिट या क्रेडिट कार्ड) से पेमेंट करने पर आपको घरेलू फ्लाइट पर 250 रुपये और इंटरनेशनल बुकिंग पर 600 रुपये की छूट मिलेगी.

और क्‍या-क्‍या ऑफर दे रही एयरलाइन?

एयरलाइन और भी कई तरह के ऑफर्स दे रही है. बिजनेस क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को 20% तक की छूट और अन्‍य सेवाएं दी जाने वाली हैं. बिजनेस क्लास की ये सुविधाएं एयर इंडिया एक्‍सप्रेस के 40 से अधिक नए Boeing 737-8 विमानों पर उपलब्ध हैं. पैसेंजर्स को खाने-पीने, सीट चुनने, एक्‍सट्रा बैगेज और एड-ऑन सेवाओं पर 50% तक की छूट दी जा रही है. यात्रियों को चेक-इन बैगेज पर भी स्‍पेशल छूट दी जा रही है. घरेलू उड़ानों में 15 किलो तक के बैगेज के लिए महज 1,500 रूपये लगेंगे, ज‍बकि इंटरनेशनल फ्लाइट में 20 किलो तक के बैगेज के लिए केवल 2,500 रुपये देने होंगे.

