यात्री से मारपीट करने के आरोप में एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर एक यात्री पर हमला करने के आरोप में एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक ‘ऑफ-ड्यूटी' पायलट को गिरफ्तार कर लिया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल जांच में शामिल हुए और अधिकारी ने उनसे पूछताछ की थी. पुलिस अधिकारी ने बताया, 'मामला दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया के दौरान, संबंधित सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और बयान दर्ज किए गए. आरोपी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.'

टर्मिनल 1 पर सुरक्षा जांच के दौरान हुई थी मारपीट

सेजवाल के खिलाफ 19 दिसंबर को टर्मिनल-1 की सुरक्षा चौकी के पास हुई हिंसा के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामला 19 दिसंबर को टर्मिनल 1 की सुरक्षा जांच चौकी के पास हुई एक कथित घटना से संबंधित है, जिसमें शिकायतकर्ता अंकित दीवान ने आरोप लगाया है कि सेजवाल ने उनपर हमला किया. उस समय सेजवाल ड्यूटी पर नहीं था और एक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था.

'पायलट ने मुझे गाली दी'

दीवान के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने सुरक्षा चौकी पर कथित तौर पर कतार तोड़ने वाले कुछ कर्मचारियों पर आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि शारीरिक हमले से पहले पायलट ने उन्हें मौखिक रूप से गाली दी. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसे उस घटना की जानकारी है जिसमें एक कर्मचारी शामिल था जो उस समय किसी अन्य एयरलाइन में यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था. एयरलाइन ने आंतरिक जांच लंबित रहने तक पायलट को तत्काल प्रभाव से आधिकारिक कर्तव्यों से हटा दिया है.