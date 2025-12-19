लहूलुहान यात्री और खून से सनी पायलट की कमीज... दिल्ली एयरपोर्ट पर दे दनादन की वजह क्या है?

लहूलुहान यात्री और खून से सनी पायलट की कमीज... दिल्ली एयरपोर्ट पर दे दनादन.. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक कर्मचारी वीरेंद्र सेजवाल ने स्पाइसजेट के एक यात्री पर जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा और एयरलाइंस कर्मचारियों के पेशेवर व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया है.

'पायलट ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं लहूलुहान हो गया'

यात्री ने एक एक्स पोस्ट में कहा, 'मुझे और मेरे परिवार को स्टाफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुरक्षा चेक (जिसे पीआरएम चेक भी कहते हैं) का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, क्योंकि हमारे साथ एक चार महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था. स्टाफ के लोग मेरे आगे लाइन तोड़कर आगे बढ़ रहे थे. जब मैंने उन्हें टोका, तो कैप्टन वीरेंद्र, जो खुद भी ऐसा ही कर रहे थे, ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अनपढ़ हूं और स्टाफ के लिए बने साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकता. तभी कहा-सुनी शुरू हो गई. संयम न रख पाने के कारण, एआईएक्स पायलट ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं लहूलुहान हो गया. तस्वीर (पहली टिप्पणी) में उसकी कमीज पर जो खून दिख रहा है, वह भी मेरा ही है.

यात्री का कहना है, 'मुझे एक पत्र लिखकर यह बताने के लिए मजबूर किया गया कि मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा या तो मुझे वह पत्र लिखना था, या अपनी फ्लाइट छोड़नी थी और 1.2 लाख रुपये की छुट्टियों की बुकिंग बर्बाद करनी थी. दिल्ली पुलिस, मैं वापस आने के बाद शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा सकता? क्या न्याय पाने के लिए मुझे अपने पैसे भी कुर्बान करने पड़ेंगे? क्या मेरे दिल्ली वापस आने तक दो दिनों में सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाएगी?"

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी कर क्या कहा?

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी कर कहा कि हमें दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई एक घटना की जानकारी है, जिसमें हमारे एक कर्मचारी, जो किसी अन्य एयरलाइन में यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे, का दूसरे यात्री से झगड़ा हो गया. हम इस तरह के व्यवहार की घोर निंदा करते हैं. संबंधित कर्मचारी को जांच लंबित रहने तक तत्काल प्रभाव से आधिकारिक कर्तव्यों से हटा दिया गया है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. एयर इंडिया एक्सप्रेस आचरण और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों का पालन करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके कर्मचारी हर समय जिम्मेदारी से व्यवहार करें.

