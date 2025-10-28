विज्ञापन
सर्दियों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया शेड्यूल जारी, 58 नए रूट से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

एयरलाइन ने 2024 के शीतकालीन कार्यक्रम की तुलना में 2025 के शीतकालीन सत्र में 12 घरेलू और 7 छोटी दूरी के अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी उपस्थिति दोगुनी या उससे ज़्यादा कर ली है.

  • एयर इंडिया सर्दियों में 114 घरेलू और 70 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 3500 से अधिक साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी
  • शीतकालीन कार्यक्रम में एयरलाइन ने पिछले वर्ष की तुलना में 48 नए घरेलू और 10 नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग जोड़े
  • घरेलू उड़ानों की संख्या में 1.4 गुना वृद्धि हुई है, विशेष रूप से बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई स्टेशनों पर वृद्धि है
नई दिल्ली:

एयर इंडिया एक्सप्रेस सर्दियों के मौसम में 114 घरेलू मार्गों पर 2,700 से ज्यादा वीकली फ्लाइट्स और 70 मार्गों पर 780 से ज्यादा छोटी दूरी की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स संचालित करेगी. 2024 के शीतकालीन कार्यक्रम की तुलना में, यह 48 नए घरेलू मार्गों और 10 नए छोटी दूरी के अंतरराष्ट्रीय मार्गों के जुड़ने के साथ, 25% से ज्यादा नेटवर्क विस्तार दर्शाता है.

एयरलाइन ने 2024 के शीतकालीन कार्यक्रम की तुलना में 2025 के शीतकालीन सत्र में 12 घरेलू और 7 छोटी दूरी के अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी उपस्थिति दोगुनी या उससे ज़्यादा कर ली है. घरेलू उड़ानों में साल-दर-साल 1.4 गुना वृद्धि हुई है, और बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, विशाखापत्तनम, कन्नूर और कोझिकोड सहित कई स्टेशनों पर तो और भी ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज की गई है.

एयर इंडिया एक्सप्रेस नवी मुंबई और बेंगलुरु में हब संचालन भी स्थापित कर रही है, जिसका लक्ष्य दोनों हवाई अड्डों पर लगभग 40% क्षमता हिस्सेदारी हासिल करना है. एयरलाइन बड़े बाज़ारों में की ओर बढ़ा रही है, और अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी के स्तर का 60-70% तक पहुंच रही है, ताकि मेहमानों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और समय-सारिणी सुविधा सुनिश्चित की जा सके. बेंगलुरु से घरेलू उड़ानों की संख्या 63 से बढ़कर 77 हो गई; दिल्ली 42 से 60 तक बढ़ गई है.

यहां देखें नये घरेलू मार्गों की सूची:

  • अगरतला-बागडोगरा
  • अहमदाबाद-गोवा
  • अमृतसर-दिल्ली
  • भुवनेश्वर-कोच्चि
  • भुवनेश्वर-लखनऊ
  • बेंगलुरु-जोधपुर
  • बेंगलुरु-श्रीनगर
  • बेंगलुरु-उदयपुर
  • दिल्ली-गोवा
  • दिल्ली-ग्वालियर
  • दिल्ली-इंफाल
  • दिल्ली-पोर्ट ब्लेयर
  • दिल्ली-जोधपुर
  • दिल्ली-उदयपुर
  • गोवा-इंदौर
  • इंफाल-बागडोगरा
  • लखनऊ-पुणे
  • नये अंतर्राष्ट्रीय मार्ग:
  • बेंगलुरु-बैंकॉक
  • बेंगलुरु-जेद्दा
  • बेंगलुरु-कुवैत
  • बेंगलुरु-रियाद
  • जेद्दाह-लखनऊ
  • लखनऊ-रियाद 
