PVC Aadhaar Card: सिर्फ 50 रुपये में घर पहुंचेगा नया आधार कार्ड, जानिए ऑनलाइन अप्लाई करने का आसान तरीका

आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर भारतीय की पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है. शुरूआत में यह एक पेपर बेस्ड लेटर था, फिर डिजिटल ई-आधार आया और अब नया PVC Aadhaar Card भी उपलब्ध है.यह छोटा सा कार्ड दिखने में डेबिट/क्रेडिट कार्ड जैसा है और इसे जेब या वॉलेट में रखना बेहद आसान है.

PVC Aadhaar Card क्या है?

PVC आधार एक प्लास्टिक कार्ड है जो मजबूत और कॉम्पैक्ट है.इसे UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने लॉन्च किया है ताकि यूजर्स को आधार हमेशा अपने साथ रखना आसान हो. इसमें कई सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं जैसे होलोग्राम,माइक्रो टेक्स्ट,Ghost Image (हल्की धुंधली फोटो,सिक्योर QR Code जिसमें फोटो और बेसिक जानकारी रहती है,बेहतर प्रिंटिंग और लेमिनेशन आदि. इन फीचर्स की वजह से PVC आधार कार्ड को कॉपी या फर्जी बनाना लगभग नामुमकिन है.

PVC आधार कार्ड बाकी वर्जन से कैसे है अलग?

पेपर आधार लेटर (Aadhaar letter) – नामांकन या अपडेट के समय फ्री मिलता है, लेकिन जल्दी फट जाता है और लंबे समय तक टिकता नहीं.

ई-आधार (e-Aadhaar) – डिजिटल वर्जन है जिसे मोबाइल से डाउनलोड किया जा सकता है. लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल चाहिए.

PVC आधार कार्ड – जेब में रखने में आसान, टिकाऊ और सिक्योर होता है. इसकी कीमत सिर्फ ₹50 है, जिसमें प्रिंटिंग, GST और स्पीड पोस्ट चार्ज शामिल है.

PVC Aadhaar Card कैसे ऑर्डर करें?

UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं .

My Aadhaar सेक्शन में जाकर Order Aadhaar PVC Card पर क्लिक करें.

आधार नंबर/VID/Enrollment ID डालें और कैप्चा भरें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP डालें.

डेमोग्राफिक डिटेल्स (नाम, DOB, एड्रेस) वेरिफाई करें.

पेमेंट पेज पर ₹50 का चार्ज भरें.

पेमेंट होने पर आपको एक Acknowledgement Slip मिलेगी.

कार्ड 5 से 15 दिन के भीतर आपके पते पर स्पीड पोस्ट से पहुंच जाएगा.

PVC Aadhaar Card क्यों है बेस्ट ऑप्शन

अगर आपका पुराना आधार कार्ड (Aadhar Card) फट गया है या गीला होकर खराब हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं. अब आप आसानी से घर बैठे नया PVC Aadhaar Card ऑर्डर कर सकते हैं. इसमें आपको न फटने का डर, न गलने की टेंशन होगी.इसे वॉलेट में रखना भी आसान है.वहीं, सिक्योर QR Code से ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है.इसे सिर्फ ₹50 खर्च कर घर बैठे ऑर्डर करने की सुविधा मिलती है.

