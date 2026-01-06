Aadhaar PVC Card बनवाना हुआ महंगा, अब कितना देना होगा चार्ज? जानिए घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करने का आसान तरीका

अगर आप भी अपने प्लास्टिक वाला आधार कार्ड बनवाने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. जनवरी 2026 से आधार PVC कार्ड बनवाना अब पहले से थोड़ा महंगा हो गया है. UIDAI ने आधार PVC कार्ड की फीस बढ़ा दी है.आधार PVC कार्ड आज के समय में काफी लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि यह ATM कार्ड जैसा छोटा होता है, जल्दी खराब नहीं होता और हमेशा वॉलेट में आराम से रखा जा सकता है.

अब सवाल यह है कि नया चार्ज कितना हो गया है, यह कार्ड आखिर है क्या, इसे ऑनलाइन कैसे मंगाया जा सकता है और कितने दिन में घर पहुंचता है. चलिए आसान भाषा में एक -एस करके सब कुछ समझते हैं...

आधार PVC कार्ड का नया चार्ज क्या है?

UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार PVC कार्ड की फीस बढ़ा दी है. पहले यह कार्ड 50 रुपये में बन जाता था, लेकिन अब जनवरी 2026 से इसका चार्ज 75 रुपये हो गया है.यह 75 रुपये की फीस टैक्स समेत है और यह चार्ज myAadhaar पोर्टल या mAadhaar ऐप से ऑर्डर करने पर लागू होगा. नया रेट 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुका है.

Waiting for your #AadhaarPVCCard? Don't worry!

You may now track its delivery status anytime, from anywhere.

Just scan the QR code or visit the link below.



To track your dispatch status at source, visit myAadhaar portal : https://t.co/4k2YjTw4BM

To track the delivery status of… pic.twitter.com/6PACvgRylh — Aadhaar (@UIDAI) January 5, 2026

आधार PVC कार्ड का चार्ज क्यों बढ़ाया गया?

UIDAI के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में कार्ड बनाने का खर्च बढ़ा है. कार्ड का मटेरियल, प्रिंटिंग, सिक्योर डिलीवरी और पोस्ट से भेजने का खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया है.इसी वजह से UIDAI ने फीस में बदलाव किया है ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी का PVC कार्ड समय पर और सुरक्षित तरीके से मिल सके.

Aadhaar PVC Card क्या होता है?

आधार PVC कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जो साइज में बिल्कुल डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसा होता है. यह कागज वाले आधार कार्ड के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है और जल्दी खराब नहीं होता.यह कार्ड दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसकी वैल्यू बिल्कुल वही है जो आपके आधार लेटर या e Aadhaar की है. आधार PVC कार्ड कोई नया आधार नहीं है. यह सिर्फ आपके आधार का ही एक दूसरा और मजबूत फॉर्म है.इस कार्ड की वैधता पूरी तरह वही है जो कागज वाले आधार और e Aadhaar की होती है. यानी पहचान के लिए यह हर जगह मान्य है.

आधार PVC कार्ड में कई खास फीचर

आधार PVC कार्ड में कई सिक्योर फीचर दिए जाते हैं ताकि इसकी नकल न हो सके. इसमें होलोग्राम होता है, खास डिजाइन होती है, आधार का लोगो उभरा हुआ रहता है और फोटो भी ज्यादा साफ दिखती है.यह कार्ड पानी से खराब नहीं होता, आसानी से फटता नहीं है और रोज इस्तेमाल के लिए काफी आरामदायक होता है.

आधार PVC कार्ड ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें?

आधार PVC कार्ड मंगवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाना होगा.

वहां आधार नंबर, वर्चुअल आईडी या एनरोलमेंट नंबर डालना होगा.

इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं.

डिटेल चेक करने के बाद आपको 75 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.

पेमेंट के बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, जिससे आप कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं.

आधार PVC कार्ड कितने दिन में घर पहुंचता है?

ऑर्डर मिलने के बाद UIDAI करीब 5 वर्किंग डे में कार्ड प्रिंट करके इंडिया पोस्ट को दे देता है.

इसके बाद इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट के जरिए कार्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जाता है.

आमतौर पर आधार PVC कार्ड 15 वर्किंग डे के अंदर आपके घर पहुंच जाता है.

डिलीवरी से जुड़ी जानकारी आपको SMS के जरिए भी मिलती रहती है.

आधार PVC कार्ड का स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

अगर आपने कार्ड ऑर्डर कर दिया है, तो आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर उसका डिलिवरी स्टेटस चेक कर सकते हैं.इसके लिए आधार नंबर और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालना होता है.जब कार्ड पोस्ट हो जाता है, तो आपको इंडिया पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाता है, जिससे आप डिलीवरी की जानकारी देख सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

आधार PVC कार्ड वही डिटेल लेकर प्रिंट होता है जो UIDAI के रिकॉर्ड में होती है. इसलिए ऑर्डर करने से पहले नाम, जन्मतिथि और पता सही है या नहीं, यह जरूर चेक कर लें.OTP के लिए मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है, बिना इसके आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे.

अगर आप रोज आधार कार्ड साथ रखते हैं, तो PVC कार्ड एक अच्छा ऑप्शन है. यह छोटा, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला कार्ड है, जिसे आप ATM कार्ड की तरह वॉलेट में रख सकते हैं.थोड़ा चार्ज जरूर बढ़ा है, लेकिन सुविधा और मजबूती को देखते हुए लोग इसे पसंद कर रहे हैं.