आधार कार्ड खो गया? टेंशन नहीं, अब घर बैठे मिनटों में ऐसे बनवाएं नया PVC आधार

Aadhaar card खोना मतलब सभी कामों पर ब्रेक लग जाना. इसके बिना बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक आदि कुछ भी नहीं किया जा सकता. इसी के साथ कई ऑनलाइन कामों के लिए भी आधार कार्ड चाहिए ही होता है. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. क्योंकि UIDAI ने इस समस्या का आसान समाधान निकाल रखा है, जिससे आप घर बैठे नया आधार कार्ड पा सकते हैं.

UIDAI से नया आधार

UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार धारकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आधार दोबारा पाने की सुविधा देती है. आप अपने आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी, वर्चुअल आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल की मदद से आधार दोबारा हासिल कर सकते हैं. UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आप e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नया PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं.

e-Aadhaar क्या है?

e-Aadhaar आधार का डिजिटल रूप होता है, जिसे UIDAI द्वारा डिजिटल रूप से साइन किया गया होता है. यह पूरी तरह वैध होता है और हर जगह फिजिकल आधार की तरह ही मान्य होता है. अगर आपको तुरंत आधार की जरूरत है, तो e-Aadhaar सबसे आसान और तेज ऑप्शन है. इसे आप UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. यह पासवर्ड से सुरक्षित PDF फाइल होती है, जिसे आप मोबाइल या कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं.

UIDAI वेबसाइट से e-Aadhaar डाउनलोड करने का तरीका

UIDAI की myAadhaar वेबसाइट पर जाकर आप अपना e-Aadhaar आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. यहां आपको अपना आधार नंबर डालना होता है, जिसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है. OTP वेरीफिकेशन के बाद आपका e-Aadhaar PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है. यह तरीका उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जिनका आधार कार्ड खो गया है या जिनका पेपर आधार ज्यादा इस्तेमाल के कारण खराब हो चुका है.

mAadhaar ऐप से आधार डाउनलोड करने का तरीका

UIDAI का mAadhaar ऐप भी आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए काफी उपयोगी है. इस ऐप को आप Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप में लॉगिन करने के बाद आप e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं.

