दफ्तरों के चक्कर भूल जाइए, घर बैठे स्मार्टफोन से बनाएं अपना राशन कार्ड, जानें पूरा प्रोसेस

Ration Card Online Apply 2025: इंडिया लगातार डिजिटल हो रहा है. पैसे ट्रांसफर से लेकर कई दूसरे बड़े काम घर बैठे ही चुटकी भर में हो जा रहे हैं. इतना ही नहीं पहले जहां आधार कार्ड में बदलाव के लिए घंटो लाइन में खड़ा होना पड़ता था, पर अब ये काम कुछ स्टेप्स में समेटकर रह गया है. आधार के बाद अब आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए न तो लंबी लाइनों में लगने की जरूरत है और न ही किसी एजेंट को पैसे देने की. सरकार ने साल 2025 में राशन कार्ड बनवाने का प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल कर दिया है. यह न केवल आपका समय बचाता है बल्कि इससे भ्रष्टाचार की संभावना भी खत्म हो जाती है.

राशन कार्ड क्यों है जरूरी?

राशन कार्ड केवल सस्ता अनाज लेने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक अहम आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ भी है. इसके जरिए आप पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और एलपीजी सब्सिडी जैसी कई सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं.

राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

घर बैठे ऐसे बनवाएं राशन कार्ड

अपने स्टेट के फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं

नए राशन कार्ड के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करें.

फॉर्म में परिवार के सदस्यों की जानकारी, पता और इनकम की डिटेल्स भरें.

मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलने वाले रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखें, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे.

कितने दिन में बन जाएगा कार्ड?

ऑनलाइन अप्लाई और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद आमतौर पर 15 से 30 दिनों के अंदर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है. अप्रूवल मिलते ही आप अपना ई-राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो फिजिकल कार्ड की तरह ही हर जगह वैलिड है.