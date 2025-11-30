AIr India Offer on Flight Ticket: फ्लाइट की टिकट पर 10 फीसदी की छूट, लगेज 10 किलो ज्‍यादा हो जाएं तो भी कोई दिक्‍कत नहीं और किसी वजह से यात्रा नहीं कर पा रहे हों तो यात्रा की तारीख बदलने की भी सुविधा, वो भी बिल्‍कुल फ्री! पढ़कर दिल बाग-बाग हो गया न? ऑफर ही कुछ ऐसा है! ये गुड न्‍यूज है देश के उन छात्रों के लिए जिनकी APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) बनी हुई है. APAAR ID यानी वो डिजिटल आईडी कार्ड, जो हर छात्र की आजीवन पहचान है, फिर चाहे वो स्‍कूल बदले, कॉलेज बदले या शहर. ये अपार आईडी छात्र की सारी एकेडिमिक डिटेल्‍स का रिकॉर्ड रखती है.

तो भई, खबर ये है कि NCERT ने ये ऐलान किया है कि APAAR ID वेरिफाई करने वाले छात्रों को एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों पर शानदार डिस्‍काउंट मिलेगा.

छात्रों को क्‍या-क्‍या फायदे होंगे?

शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले NCERT ने इस संबंध में घोषणा की है. 28 नवंबर को ऑफिशियल एक्‍स अकाउंट पर NCERT ने बताया है कि अब APAAR ID को वेरिफाई करने वाले छात्र एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों पर शानदार छूट हासिल कर सकते हैं. 28 नवंबर को NCERT ने ये पोस्‍ट किया है. छात्रों को क्‍या-क्‍या फायदे मिलेंगे, ये भी जान लीजिए

छात्र अपनी APAAR ID को वेरिफाई कर के एयर इंडिया की घरेलू फ्लाइट्स पर 10% की सीधी छूट पा सकते हैं. यानी 10,000 रुपये की एयर टिकट उन्‍हें 9,000 रुपये में मिल जाएगी. कई बार छात्रों के साथ किताबें, कपड़े वगैरह साथ ले जाने में लगेज एक्‍सट्रा हो जाता है. ऐसी स्थिति में छात्रों को 10 किलो अतिरिक्त सामान ले जाने की सुविधा फ्री में मिलेगी. यही नहीं, अगर किसी वजह से छात्र तय तारीख पर सफर नहीं कर पा रहे हों तो उन्हें यात्रा की तारीख बदलने का भी विकल्‍प मिलेगा. वो एक बार फ्री में तारीख बदलवा सकेंगे.

इन सुविधाओं से छात्रों के लिए हवाई यात्रा किफायती होगी. उन्‍हें पढ़ाई या परीक्षा के लिए कहीं जाना हो या फिर दूसरे जरूरी कामों से, हवाई यात्रा करना उनके लिए सुविधाजनक होगा और पैसे भी बचेंगे.

छात्रों को क्‍या करना होगा?

अक्सर छात्रों के लिए हवाई यात्रा का खर्च एक बड़ी समस्या बन जाती है. महंगा किराया, एक्‍सट्रा लगेज वगैरह जेब पर भारी पड़ने लगता है. ऐसे में APAAR ID की मदद से उनके लिए फ्लाइट से ट्रैवल करना महंगा नहीं होगा. उन्‍हें सिर्फ APAAR ID को ऑनलाइन वेरिफाई करना होगा. इसके बाद बुकिंग के समय छात्र आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. NCERT की वेबसाइट या आधिकारिक APAAR पोर्टल पर भी विजिट किया जा सकता है.