'पूरे साल के लिए एयर फेयर पर कैपिंग नहीं लगा सकता', लोकसभा में बोले राम मोहन नायडू

राम मोहन नायडू ने कहा कि एयरलाइंस को व्यस्त मौसम के दौरान क्षमता बढ़ाने की सलाह दी गई है. अधिक उड़ानें भी शुरू की गई हैं और उड़ान रूट का विस्तार भी किया गया है.

  • नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पूरे साल एयर फेयर पर कैपिंग लगाने को व्यावहारिक नहीं बताया है
  • मंत्रालय ने फ्लाइट रूट का विस्तार कर अधिक उड़ानें जोड़ी हैं ताकि यात्रियों को यात्रा के कई विकल्प मिल सकें
  • सरकार ने एयरलाइंस को क्षमता बढ़ाने, नई उड़ानें शुरू करने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है
नई दिल्ली:

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं पूरे साल के लिए एयर फेयर पर कैपिंग नहीं लगा सकता. उन्होंने कहा कि त्योहारी मौसम में मांग बढ़ती है और किराया भी बढ़ जाता है. हमने एयरलाइंस से व्यस्त त्योहारी मौसमों के दौरान अपनी क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया है.

नायडू का ये बयान प्रमुख त्योहारों के दौरान महंगे हवाई टिकटों को लेकर पूछे जा रहे सवालों के बीच आया है. इधर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण अपने उड़ान में अनिवार्य कटौती का सामना करना पड़ रहा है.

मंत्री ने कहा कि मांग बढ़ने के समय हवाई किराए में आमतौर पर वृद्धि होती है और मंत्रालय के लिए एनुअल कैप लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा. उन्होंने संसद में कहा, "नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाइट रूट का विस्तार किया है और सिस्टम में अधिक उड़ानें जोड़ी हैं, ताकि मांग बढ़ने के समय यात्रियों के पास यात्रा के कई विकल्प उपलब्ध हों."

सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को दिए कई निर्देश

राममोहन नायडू ने किराए को "एडजेस्टेबल और रीजनेबल रेंज" के भीतर रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की रूपरेखा की जानकारी दी. जिसमें एयरलाइंस को सीटों की क्षमता बढ़ाने, व्यस्त रूट पर नई उड़ानें शुरू करने और यात्री सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश देना शामिल है.

उन्होंने कहा, "एयरलाइंस को व्यस्त मौसम के दौरान क्षमता बढ़ाने की सलाह दी गई है. अधिक उड़ानें शुरू की गई हैं और उड़ान रूट का विस्तार किया गया है."

ये भी पढ़ें: नई एयरलाइन कंपनियां जल्द आएंगी, इंडिगो पर नियम के तहत होगी कार्रवाई... लोकसभा में बोले उड्डयन मंत्री

सामान्य हो रहे हैं ऑपरेशन- इंडिगो एयरलाइंस

इधर इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि पिछले चार दिनों से ऑपरेशन लगातार सामान्य हो रहे हैं. शुक्रवार को एयरलाइन अपनी घटी हुई शेड्यूल के अनुसार 2,000 से ज्यादा उड़ानें चलाएगी. इंडिगो के सभी 138 डेस्टिनेशन अब पूरी तरह जुड़े हुए हैं. वहीं ऑन-टाइम परफॉर्मेंस भी नॉर्मल स्तर पर लौट आया है.

तारीखउड़ानेंउसी दिन की कैंसिलेशन
8 दिसंबर1700+1
9 दिसंबर1800+0
10 दिसंबर1900+2
11 दिसंबर1950+4
12 दिसंबर2050+(अनुमानित)
11 दिसंबर को इंडिगो ने 1950 से ज्यादा उड़ानें चलाईं, वहीं सिर्फ चार फ्लाइट्स मौसम के कारण रद्द हुईं. सभी प्रभावित यात्रियों को तुरंत सूचना दी गई, ताकि असुविधा न हो. इंडिगो ने सभी एयरपोर्ट्स को निर्देश भी दिया है कि नया शेड्यूल टर्मिनल स्क्रीन पर दिखाया जाएं, ताकि यात्रियों को कोई भ्रम न हो.

ये भी पढ़ें: कैसे आई इतनी बड़ी फॉल्ट कि थम गया इंडियो का पहिया? जांच के लिए कंपनी ने बनाई एक्सपर्ट्स की टीम

