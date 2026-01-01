टेकऑफ से पहले पायलट ने पी शराब! दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में हड़कंप, पुलिस ने रोका

Air India Pilot Detained Vancouver: कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब उड़ान से ठीक पहले एक पायलट को शराब पीने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया. यह घटना 23 दिसंबर को क्रिसमस से ठीक पहले हुई और इसके कारण फ्लाइट में देरी हो गई.

ड्यूटी-फ्री स्टोर से शुरू हुआ मामला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैंकूवर एयरपोर्ट के ड्यूटी-फ्री स्टोर के एक कर्मचारी ने कनाडाई अधिकारियों को अलर्ट किया. उसने या तो पायलट को शराब पीते देखा या खरीदते समय उससे शराब की बदबू महसूस की. इसके बाद अधिकारियों ने पायलट का ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट कराया, जिसमें वह फेल हो गया. तुरंत उसे हिरासत में ले लिया गया.

एयर इंडिया का बयान

एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि कनाडाई अधिकारियों ने पायलट की ड्यूटी के लिए फिटनेस को लेकर चिंता जताई थी. इसी वजह से उसे उड़ान से हटाया गया और पूछताछ के लिए ले जाया गया. एयरलाइन ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दूसरे पायलट को तैनात किया गया, जिससे फ्लाइट में देरी हुई.

यात्रियों से माफी और सख्त नीति

एयर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया और कहा कि कंपनी नियमों के उल्लंघन पर जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है. जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. एयरलाइन ने दोहराया कि सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

DGCA का कारण बताओ नोटिस

इस घटना के अलावा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयर इंडिया के एक कॉकपिट क्रू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप है कि उन्होंने दिल्ली और टोक्यो के बीच कई उड़ानें ऑपरेट कीं, जबकि नियमों में गंभीर चूक की जानकारी थी. रेगुलेटर ने पायलटों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

