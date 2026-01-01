विज्ञापन
विशेष लिंक

टेकऑफ से पहले पायलट ने पी शराब! दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में हड़कंप, पुलिस ने रोका

कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के पायलट को शराब पीने के आरोप में हिरासत में लिया गया, जिससे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI186 में देरी हुई. ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट में फेल होने के बाद पायलट को ड्यूटी से हटा दिया. एयर इंडिया ने यात्रियों से माफी मांगी और जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी दोहराई.

Read Time: 2 mins
Share
टेकऑफ से पहले पायलट ने पी शराब! दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में हड़कंप, पुलिस ने रोका

Air India Pilot Detained Vancouver: कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब उड़ान से ठीक पहले एक पायलट को शराब पीने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया. यह घटना 23 दिसंबर को क्रिसमस से ठीक पहले हुई और इसके कारण फ्लाइट में देरी हो गई.

ड्यूटी-फ्री स्टोर से शुरू हुआ मामला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैंकूवर एयरपोर्ट के ड्यूटी-फ्री स्टोर के एक कर्मचारी ने कनाडाई अधिकारियों को अलर्ट किया. उसने या तो पायलट को शराब पीते देखा या खरीदते समय उससे शराब की बदबू महसूस की. इसके बाद अधिकारियों ने पायलट का ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट कराया, जिसमें वह फेल हो गया. तुरंत उसे हिरासत में ले लिया गया.

एयर इंडिया का बयान

एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि कनाडाई अधिकारियों ने पायलट की ड्यूटी के लिए फिटनेस को लेकर चिंता जताई थी. इसी वजह से उसे उड़ान से हटाया गया और पूछताछ के लिए ले जाया गया. एयरलाइन ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दूसरे पायलट को तैनात किया गया, जिससे फ्लाइट में देरी हुई.

ये भी पढ़ें- नए साल में दिल्ली-NCR में दिखेगा सर्दी का असली रंग! कोहरे की चादर, ठंडी रातें और बारिश करेगी परेशान

यात्रियों से माफी और सख्त नीति

एयर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया और कहा कि कंपनी नियमों के उल्लंघन पर जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है. जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. एयरलाइन ने दोहराया कि सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

DGCA का कारण बताओ नोटिस

इस घटना के अलावा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयर इंडिया के एक कॉकपिट क्रू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप है कि उन्होंने दिल्ली और टोक्यो के बीच कई उड़ानें ऑपरेट कीं, जबकि नियमों में गंभीर चूक की जानकारी थी. रेगुलेटर ने पायलटों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

ये भी पढ़ें- यात्री से मारपीट करने के आरोप में एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट गिरफ्तार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air India Pilot Detained Vancouver, Drunk Pilot Air India Flight Delay, AI186 Vancouver To Delhi Incident, DGCA Notice Air India Crew, Airline Safety Protocols India, Pilot Alcohol Test Failure
Get App for Better Experience
Install Now