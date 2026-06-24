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कम बजट में भारत से जापान कैसे घूमें? ये 5 दिन का प्लान कर देगा सफर आसान

जापान घूमने का सपना देख रहे हैं? अब ट्रिप प्लान करने से पहले थोड़ा बजट बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 48 साल बाद जापान ने वीजा फीस बढ़ा दी है. यहां जानिए नया नियम और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.

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कम बजट में भारत से जापान कैसे घूमें? ये 5 दिन का प्लान कर देगा सफर आसान
कम बजट में जापान घूमने के लिए गाइड
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जापान आज भारतीय यात्रियों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है, चेरी ब्लॉसम, बुलेट ट्रेन, साफ-सुथरे शहर और अनोखा कल्चर लोगों को अपनी ओर खींचता है. अगर आप भी जापान घूमने का सपना देख रहे हैं और कम बजट में ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है.

हाल ही में जापान सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए वीजा फीस में बड़ा बदलाव किया है, जिससे ट्रिप प्लानिंग पर थोड़ा असर पड़ सकता है.

जापान का नया वीजा नियम क्या है?

करीब 48 साल बाद जापान ने वीजा फीस बढ़ाने का फैसला किया है.

  • सिंगल एंट्री वीजा: 3,000 येन से बढ़कर 15,000 येन
  • मल्टीपल एंट्री वीजा: 6,000 येन से बढ़कर 30,000 येन

भारतीय करेंसी में यह करीब 8 से 9 हजार रुपये तक पहुंच सकती है.

कब से लागू होगा नया नियम?

नई वीजा फीस 1 जुलाई से लागू हो सकती है, इसके बाद आवेदन करने वाले यात्रियों को बढ़ी हुई फीस देनी होगी.

क्या जापान ट्रिप बहुत महंगी हो जाएगी?

वीजा फीस बढ़ने से खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन पूरी ट्रिप के बजट में इसका हिस्सा कम होता है. असली खर्च फ्लाइट, होटल और लोकल ट्रैवल पर ज्यादा आता है. इसलिए सही प्लानिंग से आप अभी भी बजट ट्रिप कर सकते हैं. 

Suica IC Card क्यों है जरूरी?

यह कार्ड मेट्रो, बस, ट्रेन और कई दुकानों में पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इससे बार-बार टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और सफर आसान हो जाता है. 

कम बजट में खाने के आसान ऑप्शन

जापान में 7-Eleven, Lawson और FamilyMart जैसे स्टोर्स पर सस्ता और अच्छा खाना मिल जाता है, इसके अलावा रेमन शॉप्स भी बजट ट्रैवलर्स के लिए बढ़िया विकल्प हैं.

5 दिन की बजट जापान ट्रैवल आइटनरी

  1. Day 1 टोक्यो पहुंचें: होटल में चेक-इन करें और शाम को शिबुया क्रॉसिंग और आसपास घूम लें.
  2. Day 2 माउंट फूजी ट्रिप: सुबह जल्दी निकलकर माउंट फूजी जाएं और शाम तक टोक्यो लौट आएं.
  3. Day 3 क्योटो ट्रैवल:  बुलेट ट्रेन या बजट ट्रेन से क्योटो पहुंचें, मंदिरों और पुराने शहर को एक्सप्लोर करें.
  4. Day 4 ओसाका एक्सप्लोर: ओसाका कैसल और डोटोनबोरी जाएं, स्ट्रीट फूड का मजा लें.
  5. Day 5 शॉपिंग और वापसी: अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए कुछ यादगार चीजें खरीदें और घर लौटने की तैयारी करें. 

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