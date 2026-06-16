फ्रांस का ये आलीशान होटल बना PM मोदी का ठिकाना! किराया जान उड़ जाएंगे होश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान जिस होटल ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह सिर्फ एक लग्जरी होटल नहीं बल्कि अपने आप में एक चलती-फिरती आर्ट गैलरी भी है. फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस में समुद्र किनारे बना ले नेग्रेस्को होटल अपनी शाही बनावट, ऐतिहासिक पहचान और हजारों कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इस होटल में ठहरना हर किसी के बस की बात नहीं है. यहां के कुछ कमरों का किराया इतना ज्यादा है कि उतनी रकम कमाने में कई लोगों को महीनों लग सकते हैं. यही वजह है कि जब भी कोई बड़ा ग्लोबल लीडर या मशहूर हस्ती यहां ठहरती है, होटल फिर चर्चा में आ जाता है.

100 साल से ज्यादा पुरानी है पहचान | More Than A Century Old

फ्रांस के नीस शहर में समुद्र के किनारे बना यह होटल 1913 में शुरू किया गया था. पिछले एक सदी से ज्यादा समय में यह सिर्फ ठहरने की जगह नहीं, बल्कि शहर की पहचान का हिस्सा बन चुका है. गुलाबी गुंबद वाली इसकी इमारत दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेती है. समुद्र के सामने इसकी लोकेशन इसे और खास बनाती है.

होटल कम, म्यूजियम ज्यादा लगता है | Feels More Like A Museum)

ले नेग्रेस्को की सबसे बड़ी खासियत इसकी कला संग्रह है. होटल के अलग-अलग हिस्सों में हजारों पेंटिंग्स, मूर्तियां, झूमर, फर्नीचर और ऐतिहासिक कलाकृतियां सजी हुई हैं. यहां घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे किसी म्यूजियम में आ गए हों. 20वीं सदी की कला से लेकर कई ऐतिहासिक दौर की फ्रेंच कलाकृतियां यहां देखने को मिलती हैं.

हर कमरा अलग कहानी सुनाता है | Every Room Has A Different Identity

इस होटल का कोई भी कमरा दूसरे जैसा नहीं दिखता. हर कमरे की सजावट अलग थीम पर की गई है. कहीं आपको पुरानी शाही फ्रेंच कलाकारी देखने मिलेगी तो कहीं आधुनिक कला की झलक दिखाई देगी. यही वजह है कि यहां ठहरने आने वाले लोग सिर्फ कमरा नहीं, एक अलग अनुभव खरीदते हैं.

किराया सुनकर चौंक सकते हैं आप | The Price Can Surprise You)

ले नेग्रेस्को दुनिया के चुनिंदा लग्जरी होटलों में गिना जाता है. यहां के प्रीमियम कमरों और सुइट्स का किराया इतना ज्यादा हो सकता है कि एक आम व्यक्ति की कई महीनों या सालों की कमाई उसके सामने छोटी लगने लगे. होटल की वेबसाइट पर कुछ लग्जरी सुइट्स का किराया 9,100 यूरो तक है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 9 लाख रुपये बैठती है. यानि समुद्र किनारे बने इस शाही होटल में एक रात ठहरने का खर्च उतना हो सकता है, जितना कमाने में कई लोगों को महीनों लग जाते हैं. यही वजह है कि यह होटल अक्सर दुनिया के बड़े कारोबारियों, मशहूर हस्तियों और ग्लोबल लीडर्स की पसंदीदा जगहों में गिना जाता है.

PM मोदी के ठहरने से फिर चर्चा में आया होटल | Back In Headlines Again

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां ठहरने के बाद एक बार फिर ले नेग्रेस्को चर्चा में है. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े नेता या अंतरराष्ट्रीय हस्ती ने इस होटल को चुना हो. समुद्र किनारे शानदार लोकेशन, शाही माहौल और कला का अनोखा खजाना, यही तीन बातें इस होटल को दुनिया के बाकी लग्जरी होटलों से अलग पहचान देती हैं.

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