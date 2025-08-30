जापान की बुलेट ट्रेन में सफर करने का कितना लगता है किराया? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

विज्ञापन
Japan Bullet Train Ticket Price: जापान की बुलेट ट्रेन फास्ट, हाईटेक और कंफर्टेबल सफर के लिए फेमस है। लेकिन इसकी टिकटों के दाम सुनकर आप हैरान रह सकते हैं, क्योंकि कई बार इनकी कीमत फ्लाइट के किराए जितनी होती है

बुलेट ट्रेन में इतना लगता है किराया

Japan Bullet Train Ticket Price: जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन के एडवांस E10 कोच में जापान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ सफर किया. जापान की बुलेट ट्रेन का नाम सुनते ही हर किसी का दिल रोमांच से धड़कने लगता है. कमाल की रफ्तार, अद्भुत डिजाइन और आरामदायक सफर के लिए यह ट्रेन दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान की बुलेट ट्रेन में सफर करने का किराया कितना होता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी-कभी इसकी कीमत फ्लाइट के टिकट जितनी हो सकती है. अगर आप भी जापान जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस आर्टिकल में जानिए जापान में ट्रेन और बुलेट ट्रेन का किराया और बच्चों के लिए टिकट की कीमत...

जापान में ट्रेन का किराया कितना है?

जापान में बुलेट ट्रेन का किराया सफर की दूरी और ट्रेन के प्रकार पर डिपेंड करता है. अगर आप शहर के अंदर ट्रेन से छोटी यात्रा कर रहे हैं, तो किराया 100-300 जापानी येन यानी करीब 60 रुपए से 180 रुपए तक हो सकता है. मीडियम रेंज की ट्रेन में किराया 500 से 1,500 येन तक हो सकता है. वहीं, बुलेट ट्रेन (Shinkansen) के लिए किराया काफी ज्यादा होता है, जो करीब 2,500 से लेकर 19,000 येन तक हो सकता है, जो डिस्टेंस और ट्रेन के प्रकार पर निर्भर करता है.

जापान में बुलेट ट्रेन का किराया सिटीवाइज

टोक्यो स्टेशन से क्योटो स्टेशन तक बुलेट ट्रेन का किराया करीब 14,000 येन यानी 103 डॉलर है. वहीं, क्योटो स्टेशन से शिन ओसाका स्टेशन तक टिकट की कीमत 2,500 येन, जबकि सामान्य ट्रेन में सिर्फ 570 येन है. ओसाका स्टेशन से नारा स्टेशन तक ट्रेन का किराया 810-1,100 येन होता है. शहर के अंदर सफर के लिए, टोक्यो स्टेशन से अशाकुसा स्टेशन तक सबवे का किराया 300 येन और शिबुया स्टेशन तक 200 येन है.

इसी तरह, क्योटो स्टेशन से इनारी स्टेशन तक सबवे का किराया सिर्फ 150 येन है. लंबी दूरी के सफर की बात करें तो टोक्यो स्टेशन से हिरोशिमा स्टेशन तक बुलेट ट्रेन का किराया 19,000 येन है.अगर आप जापान में कई शहरों की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो जापान रेल (JR) पास खरीदना काफी किफायती और सुविधाजनक हो सकता है.

जापान में बच्चों के लिए बुलेट ट्रेन का किराया

  • 1 साल तक के बच्चे- फ्री
  • 1-6 साल- वयस्क के साथ फ्री, सिर्फ दो बच्चे प्रति वयस्क
  • 6-12 साल- आधी कीमत
  • 12 साल या इससे ज्यादा- पूरी कीमत
