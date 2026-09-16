गेम खेलते-खेलते पूरा परिवार सीखेगा हनुमान चालीसा! आ रहा Hanuman Ansh गेम

'Hanuman Ansh' (हनुमान अंश) सिनेमाघरों में लगातार नए रिकार्ड बना रही है. कई शो हाउसफुल जा रहे हैं. अब इसका फायदा nCore Games भी उठाना चाह रहा है. nCore Games मोबाइल, PC और गेमिंग कंसोल के लिए 'Hanuman Ansh' गेम बनाने जा रहा है. कंपनी इससे पहले 'FAU-G' गेम बना चुकी है. इस प्रोजेक्ट के लिए फिल्म की निर्माता कंपनी Swambhu Media Network और nCore Games ने हाथ मिलाया है. nCore का इन-हाउस स्टूडियो 'Dot9 Games' हनुमान अंश यूनिवर्स पर आधारित तीन शानदार वीडियो गेम्स को डेवलप और पब्लिश करेगा.

आपको बता दें कि 'हनुमान अंश' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सामान्य से कहीं ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इस फिल्म ने महज दो करोड़ रुपये के अपने बजट को भारत में सिर्फ पांच हफ्तों के भीतर 300 करोड़ रुपये से अधिक की कुल नेट कमाई में बदल दिया. यहां तक कि सिनेमाघरों में अपने पांचवें हफ्ते के दौरान भी यह रोजाना 7,000 से अधिक शोज हासिल कर रही थी. बॉक्स ऑफिस के ये हैरान करने वाले आंकड़े किसी भी गेमिंग स्टूडियो को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी हैं, चाहे फिल्म का विषय कुछ भी हो.

गेमर्स की बड़ी संख्या

हालांकि, ये प्रोजेक्ट केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं है. भारत में इस समय 50 करोड़ से अधिक गेमर्स मौजूद हैं. इसके अलावा, हनुमान अंश के आध्यात्मिक केंद्र और मुख्य प्रेरणा नीम करौली बाबा के भारत से बाहर विदेशों में भी करोड़ों भक्त हैं. यही नहीं, विदेशों में लगभग 3.5 करोड़ एनआरआई रहते हैं. यानी इस गेम के लिए दुनिया भर में एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय दर्शक वर्ग पहले से मौजूद है. nCore के संस्थापक विशाल गोंडल ने कहा कि वे "हनुमान चालीसा को दुनिया भर के अरबों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं."

मोबाइल गेम के साथ दूसरे गेम भी होंगे लॉन्च

मोबाइल ऐप: ये एक मोबाइल एप्लिकेशन होगा जहां आप पूरी हनुमान चालीसा के श्लोकों और चौपाइयों को एक-एक लाइन करके खुद सीख और दोहरा सकेंगे. यह ऐप खासतौर पर पूरे परिवार को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जिसमें पहली बार चौपाई सीखने वाले बच्चे, उनके साथ खेलने वाले माता-पिता और पहले से हनुमान चालीसा याद रखने वाले दादा-दादी एक साथ शामिल हो सकते हैं. इसमें भारत के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों को दर्शाने वाले अवतार भी देखने को मिलेंगे. ये गेम पूरी तरह से फ्री (मुफ्त) उपलब्ध कराया जाएगा.

इसके बाद आने वाले दो गेम्स और भी रोमांचक होने वाले हैं. nCore ने खुलासा किया है कि वे कंसोल और पीसी (PC) के लिए खास तौर पर "एक्शन-ओरिएंटेड" गेम्स डेवलप कर रहे हैं.

हालांकि, Dot9 Games के सीईओ दीपक एल का कहना है कि इन गेम्स को 'लिविंग गेम्स' के रूप में डिजाइन किया जाएगा. जो त्योहारों के सीजन के हिसाब से लगातार अपडेट होते रहेंगे. इन्हें केवल पहले दिन मिलने वाले डाउनलोड्स के आधार पर नहीं आंका जाएगा, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि पहले दिन से लेकर एक हजार दिन पूरे होने के बाद भी लोग इसे लगातार खेलें. ये तरीका पारंपरिक मोबाइल गेम्स से बिल्कुल अलग है, जो लॉन्चिंग के समय तो डाउनलोड्स का रिकॉर्ड बनाते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद गुमनामी में खो जाते हैं.

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