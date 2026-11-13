US टीम को छोड़ पोचेटिनो बने मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच, कभी यूरोप पर राज करने वाले क्लब को बचाने की चुनौती

शुक्रवार को मॉरिसियो पोचेटिनो को मैनचेस्टर यूनाइटेड का हेड कोच नियुक्त किया गया. उन्होंने इंग्लिश सॉकर की कभी सबसे ताकतवर रही इस टीम की किस्मत बदलने की चुनौती स्वीकार करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रीय टीम के साथ अपनी नौकरी छोड़ने पर सहमति जताई है. 2030 वर्ल्ड कप तक अमेरिकी टीम को संभालने के लिए करार की घोषणा के महज तीन महीने बाद, U.S. सॉकर फेडरेशन ने बताया कि पोचेटिनो अगले हफ्ते ओल्ड ट्रैफर्ड के लिए रवाना होंगे. 20 बार की इंग्लिश चैंपियन यह टीम, प्रीमियर लीग सीजन के 10 मैचों के बाद अब रेलीगेशन ज़ोन में है.

वे 22 नवंबर को लिवरपूल के खिलाफ होने वाले मैच से पहले टीम की कमान संभालेंगे. 2013 में क्लब के दिग्गज एलेक्स फर्ग्यूसन के रिटायर होने के बाद, वे यूनाइटेड के आठवें स्थायी कोच या मैनेजर बनेंगे. यूनाइटेड ने 54 वर्षीय अर्जेंटीना के इस कोच को नियुक्त करने की घोषणा, माइकल कैरिक को हटाए जाने के एक दिन बाद की.

कैरिक के नेतृत्व में टीम ने प्रीमियर लीग में एक जीत हासिल की, पांच मैच ड्रॉ खेले और चार में हार का सामना किया, जो पिछले 40 सालों में लीग की उनकी सबसे खराब शुरुआत है. इंग्लैंड के 20 टीमों वाले टॉप डिवीज़न में यह टीम अभी 18वें स्थान पर है. यूनाइटेड ने एक बयान में कहा,"अर्जेंटीना के ये कोच अपने हाई-इंटेंसिटी और आक्रामक फुटबॉल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. वे एक मजबूत और एकजुट टीम बनाने के लिए समर्पित हैं, और व्यक्तिगत खिलाड़ियों को निखारने का उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है."

पोचेटिनो और उनके सहायक, शनिवार और मंगलवार को हैती के खिलाफ होने वाले CONCACAF नेशंस लीग क्वार्टर फाइनल तक अमेरिकी टीम के साथ बने रहेंगे. पोचेटिनो ने एक बयान में कहा,"अमेरिकी खिलाड़ियों के पूल में, यूथ टीमों से लेकर सीनियर टीम तक, जबरदस्त टैलेंट मौजूद है. यही एक बड़ी वजह है कि हमें U.S. सॉकर के भविष्य पर इतना भरोसा है."

पोचेटिनो ने 2024 की शरद ऋतु में अमेरिकी टीम की कमान संभाली थी और इस साल के वर्ल्ड कप में सह-मेजबान अमेरिकी टीम को राउंड ऑफ 16 तक पहुंचाया था. अब USSF पेप गार्डियोला की दिलचस्पी के बारे में पता कर सकता है, या फिर अंडर-23 कोच स्टीव चेरुंडोलो को प्रमोट करने पर भी विचार कर सकता है, जो पहले राष्ट्रीय टीम के लिए डिफेंडर रह चुके हैं.

चेरुंडोलो अगले महीने सीनियर राष्ट्रीय टीम के ट्रेनिंग कैंप की कमान संभालेंगे, जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी मेजर लीग सॉकर से होंगे. USSF के CEO JT बैटसन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डैन हेल्फरिच इस खोज का नेतृत्व करेंगे. इसमें महिला राष्ट्रीय टीम की कोच एम्मा हेस और USSF स्टाफ के सदस्य, पूर्व अमेरिकी डिफेंडर ओगुची ओन्येवू उनकी मदद करेंगे.

USSF के CEO JT बैटसन ने एक बयान में कहा,"मॉरिसियो ने अपने नेतृत्व, पेशेवर रवैये और हमारे खिलाड़ियों तथा संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के जरिए U.S. सॉकर पर एक गहरी छाप छोड़ी है. हमें जिस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है, वह सिर्फ जीत से कहीं बढ़कर है. उन्होंने और उनके स्टाफ ने मानकों को ऊंचा उठाया, हमारी संस्कृति को मजबूत किया और युवा राष्ट्रीय टीमों से लेकर सीनियर टीम तक एक बेहतर जुड़ाव कायम किया."

प्रीमियर लीग में साउथेम्प्टन, टोटेनहम और चेल्सी को कोचिंग देने, स्पेन में एस्पेनयोल को संभालने और पेरिस सेंट-जर्मेन के साथ फ्रेंच खिताब जीतने के बाद, पोचेटिनो ने अब एक ऐसी जिम्मेदारी संभाली है, जो पिछले कई मैनेजरों के लिए बहुत बड़ी साबित हुई है. इससे पहले, फर्ग्यूसन ने लगभग 27 साल के अपने कार्यकाल में टीम को रिकॉर्ड 13 प्रीमियर लीग खिताब और दो चैंपियंस लीग खिताब जिताए थे.

2013 में फर्ग्यूसन के आखिरी सीजन के बाद से यूनाइटेड ने कोई लीग खिताब नहीं जीता है, और अब मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, चेल्सी और आर्सेनल जैसी प्रतिद्वंद्वी टीमें उनसे आगे निकल गई हैं. चैंपियंस लीग जीतने वाले कोच लुई वैन गाल और जोस मोरिन्हो भी यूनाइटेड की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। वहीं, डेविड मोयेस, ओले गुनार सोलस्कर, एरिक टेन हैग और कैरिक भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में नाकाम रहे.

2022 में PSG के साथ फ्रेंच लीग जीतने के बावजूद, पोचेटिनो की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद टोटेनहम को प्रीमियर लीग में लगातार खिताब की दावेदार टीम बनाना और 2019 में क्लब को चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंचाना रही है. उन्होंने इंग्लैंड में कभी कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती है. हाल ही में, 2024 में वे चेल्सी के साथ इंग्लिश लीग कप के फाइनल में हार गए थे.

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