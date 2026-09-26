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स्क्वॉश में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें मैच टाइम और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

फाइनल के टिकट के लिए भारत-पाकिस्तान की जंग, कब और कहां देखें अभय सिंह का मैच? जानें पूरी डिटेल्स

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स्क्वॉश में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें मैच टाइम और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
एशियन गेम्स लाइव स्ट्रीमिंग

एशियाई गेम्स में पुरुषों के सिंगल्स स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के अभय सिंह का मुकाबला पाकिस्तान के मुहम्मद इरफान से होगा. फाइनल में जगह बनाने और मेडल पक्का करने के लिहाज से, यह मुकाबला टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक मैचों में से एक होने की उम्मीद है. अभय पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे हैं और उन्होंने मुश्किल प्रतिद्वंद्वियों को हराकर सेमीफाइनल (अंतिम 4) में जगह बनाई है. अब भारतीय स्टार को मुहम्मद इरफान से कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, जिन्होंने पुरुषों के सिंगल्स इवेंट में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता हमेशा ही रोमांच बढ़ा देती है, और स्क्वैश फ़ैंस एक और यादगार मुक़ाबले की उम्मीद कर रहे होंगे क्योंकि दोनों खिलाड़ी गोल्ड-मेडल मैच में जगह बनाने के लिए भिड़ेंगे. अभय की जीत न सिर्फ उन्हें फाइनल में पहुंचाएगी, बल्कि पुरुषों के सिंगल्स स्क्वैश में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने की भारत की उम्मीदों को भी जिंदा रखेगी.

स्क्वॉश सेमीफाइनल में अभय सिंह के सामने मुहम्मद इरफान, जानें  लाइव कहाँ देख सकते हैं?

स्क्वॉश सेमीफाइनल में अभय सिंह के सामने मुहम्मद इरफान, लाइव प्रसारण Sony Sports Network और Sony Aath पर उपलब्ध होगा.

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