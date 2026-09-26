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गाजियाबादः 12वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर बच्ची की मौत, दो दिन पहले रोप स्किपिंग में जीता था गोल्ड

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में स्थित एक हाईराइज बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से गिरकर बच्ची की मौत हो गई. बच्ची 12वीं मंजिल की बालकनी से कपड़े उतारने गई थी. इसी दौरान वो नीचे गिर गई.

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गाजियाबादः 12वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर बच्ची की मौत, दो दिन पहले रोप स्किपिंग में जीता था गोल्ड
राजनगर एक्सटेंशन में 12वीं मंजिल से गिरकर 9वीं की छात्रा की मौत.
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  • गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 14 वर्षीय प्राची 12वीं मंजिल की बालकनी से गिरने से गंभीर रूप से घायल हुई थीं
  • प्राची क्लास नौ की छात्रा थी और हाल ही में सीबीएसई रोप स्किपिंग नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी
  • दुर्घटना की रात प्राची बालकनी से कपड़े उतार रही थी, तभी अचानक नीचे गिर गई और अस्पताल में मृत घोषित हुईं
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई हैं?
गाजियाबाद:

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से एक दुखद खबर सामने आई है. यहां बालकनी से कपड़े लेने गई 14 साल की बच्ची 12वीं मंजिल से गिर गई. इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई. बच्ची की पहचान प्राची के रूप में हुई है. प्राची क्लास 9 की छात्रा थी. कुछ दिनों पहले ही प्राची ने महाराष्ट्र में हुई सीबीएसई रोप स्किपिंग नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था. बताया जा रहा है कि 25 सितंबर की रात प्राची बालकनी से कपड़े उतार रही थी, इसी दौरान वह अचानक नीचे गिर गई. रिपोर्ट के अनुसार प्राची का परिवार राजनगर रेजिडेंसी के टावर जी में 12वें फ्लोर पर रहता है. उनके पिता सुरेश चंद्र मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. हादसे के समय फ्लैट में सुरेश चंद्र की छोटी बेटी, पत्नी और दादा-दादी भी मौजूद थे. 

घरवालों ने बताया- प्राची पढ़ाई के साथ खेल और संगीत में भी रुचि रखती थी. दो दिन पहले उसने महाराष्ट्र के शिरडी में हुई सीबीएसई नेशनल रस्सी कूद प्रतियोगिता में दो गोल्ड मेडल जीते थे. उसने डबल डच पेयर फ्री स्टाइल और डबल डच सिंगल फ्री स्टाइल में गोल्ड जीता था. मेडल जीतकर घर लौटने से परिवार में खुशी का माहौल था. लेकिन इसी बीच शुक्रवार रात यह हादसा हो गया. 

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में घटना का कारण स्पष्ट नहीं है और पुलिस CCTV फुटेज भी खंगाल रही है. पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना रात 9 बजे मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. यह हादसा था या आत्महत्या, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस दोनों पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.  

12 वीं मंजिल की बालकनी से गिरी बच्ची

नंदग्राम पुलिस स्टेशन की टीम ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. ACP जियाउद्दीन अहमद ने बताया, "25 सितंबर को नंदग्राम पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि राज नगर एक्सटेंशन की राजनगर रेजीडेंसी सोसाइटी में 12वीं मंज़िल पर स्थित अपने फ़्लैट से गिरने के बाद 14 साल की लड़की की मौत हो गई है."

सूचना मिलने पर नंदग्राम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया. पुलिस परिवार वालों से बात करके और जानकारी जुटा रही है. मौके पर कानून-व्यवस्था नियंत्रण में है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.



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