एक दिन, 4 रिकॉर्ड और 10 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त, नेशनल जूनियर मीट में युवा सितारों का जलवा

41वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के दूसरे दिन, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में चार नए रिकॉर्ड बने. शनिवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तेलंगाना के रामू, उत्तर प्रदेश की तनु चौधरी और राजस्थान की चुकी बिरदा ने ये नए रिकॉर्ड कायम किए.

तेलंगाना के रामू ने पुरुषों की अंडर-18 400 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने 46.80 सेकंड में दौड़ पूरी कर गोल्ड मेडल जीता. इससे पहले यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड चंदन बाउरी के नाम था, जिन्होंने 2015 में 46.99 सेकंड का समय निकाला था. रामू ने इस रिकॉर्ड को 0.19 सेकंड से बेहतर किया. वहीं, इस प्रतियोगिता का पिछला मीट रिकॉर्ड 47.48 सेकंड था, जिसे पिछले साल सैयद सबीर ने बनाया था. रामू ने उसे भी पीछे छोड़ दिया.

तनु चौधरी ने रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया नाम

वहीं, उत्तर प्रदेश की 400 मीटर धाविका तनु चौधरी ने महिलाओं की अंडर-18 कैटेगरी में अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया. उन्होंने 53.40 सेकंड का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता और जिस्ना मैथ्यू द्वारा 2015 में बनाए गए 53.85 सेकंड के पिछले मीट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

राजस्थान की चुकी बिरदा ने जीता गोल्ड मेडल

राजस्थान की चुकी बिरदा ने महिलाओं की अंडर-20 पोल वॉल्ट स्पर्धा में 3.91 मीटर की ऊंचाई पार कर गोल्ड मेडल जीता. इसके साथ ही उन्होंने पिछले साल वंशिका घंघास द्वारा बनाए गए 3.90 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. 3.80 मीटर का पिछला मीट रिकॉर्ड कार्तिका वी ने बनाया था.

बॉयज अंडर-16 शॉट पुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी तमिलनाडु के थारनेश सी ने सुधार किया. उनका 17.86 मीटर का स्वर्ण जीतने वाला थ्रो नितेश कुमार के 2024 में निर्धारित 17.42 मीटर के पिछले अंक से बेहतर था.

दूसरे दिन का परिणाम: