एक दिन, 4 रिकॉर्ड और 10 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त, नेशनल जूनियर मीट में युवा सितारों का जलवा

41वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के दूसरे दिन, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में चार नए रिकॉर्ड बने. शनिवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तेलंगाना के रामू, उत्तर प्रदेश की तनु चौधरी और राजस्थान की चुकी बिरदा ने ये नए रिकॉर्ड कायम किए.
तेलंगाना के रामू ने पुरुषों की अंडर-18 400 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने 46.80 सेकंड में दौड़ पूरी कर गोल्ड मेडल जीता. इससे पहले यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड चंदन बाउरी के नाम था, जिन्होंने 2015 में 46.99 सेकंड का समय निकाला था. रामू ने इस रिकॉर्ड को 0.19 सेकंड से बेहतर किया. वहीं, इस प्रतियोगिता का पिछला मीट रिकॉर्ड 47.48 सेकंड था, जिसे पिछले साल सैयद सबीर ने बनाया था. रामू ने उसे भी पीछे छोड़ दिया.
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तनु चौधरी ने रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया नाम
वहीं, उत्तर प्रदेश की 400 मीटर धाविका तनु चौधरी ने महिलाओं की अंडर-18 कैटेगरी में अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया. उन्होंने 53.40 सेकंड का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता और जिस्ना मैथ्यू द्वारा 2015 में बनाए गए 53.85 सेकंड के पिछले मीट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
राजस्थान की चुकी बिरदा ने जीता गोल्ड मेडल
राजस्थान की चुकी बिरदा ने महिलाओं की अंडर-20 पोल वॉल्ट स्पर्धा में 3.91 मीटर की ऊंचाई पार कर गोल्ड मेडल जीता. इसके साथ ही उन्होंने पिछले साल वंशिका घंघास द्वारा बनाए गए 3.90 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. 3.80 मीटर का पिछला मीट रिकॉर्ड कार्तिका वी ने बनाया था.
बॉयज अंडर-16 शॉट पुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी तमिलनाडु के थारनेश सी ने सुधार किया. उनका 17.86 मीटर का स्वर्ण जीतने वाला थ्रो नितेश कुमार के 2024 में निर्धारित 17.42 मीटर के पिछले अंक से बेहतर था.
दूसरे दिन का परिणाम:
- मेंस अंडर-20 400 मीटर: वैभव भारद्वाज (उत्तर प्रदेश) 47.45 सेकंड, राज चौहान (महाराष्ट्र) 47.64 सेकंड, थानिश गद्दाम (महाराष्ट्र) 47.68 सेकंड.
- मेंस अंडर-20 लंबी कूद: जितिन आरसी (तमिलनाडु) 7.64 मीटर, आयुष यादव (दिल्ली) 7.51 मीटर, धनुष राज एम (केरल) 7.50 मीटर.
- मेंस अंडर-20 डिस्कस थ्रो: देवांश जग्गा (पंजाब) 55.35 मीटर, यशराज जैन (मध्य प्रदेश) 54.13 मीटर, उस्मान अली खान (मध्य प्रदेश) 53.74 मीटर.
- मेंस अंडर-20 हैमर थ्रो: कार्तिक (उत्तर प्रदेश) 67.54 मीटर, अमन (उत्तर प्रदेश) 67.19 मीटर, मोहम्मद अब्दुल्ला (उत्तर प्रदेश) 64.96 मीटर.
- मेंस अंडर-20 डेकाथलॉन: राहुल जाखड़ (गुजरात) 7125 अंक, अभय सिंह (उत्तर प्रदेश) 6697 अंक, आर्यन प्रकाश (मध्य प्रदेश) 6288 अंक.
- मेंस अंडर-18 400 मीटर: रामू (तेलंगाना) 46.80 सेकंड (राष्ट्रीय रिकॉर्ड), मानस शिंदे (महाराष्ट्र) 47.24 सेकंड, आदित्य (हरियाणा) 47.79 सेकंड.
- मेंस अंडर-18 भाला फेंक: कृष्ण चंद्र (मध्य प्रदेश) 74.83 मीटर, पुष्पक नेलवाडे (कर्नाटक) 73.43 मीटर, सलाउद्दीन (मध्य प्रदेश).
- बॉयज अंडर-16 शॉट पुट: थारनेश सी (तमिलनाडु) 17.86 मीटर (नेशनल मीट), वरदराज जगताप (महाराष्ट्र) 17.10 मीटर, अभिषेक कुमार (उत्तर प्रदेश) 17.08 मीटर.
- बॉयज अंडर-14 ट्रायथलॉन ए: सौरव बिंद (उत्तर प्रदेश) 2195 अंक, राजवीर गुर्जर (राजस्थान) 2179 अंक, बरनो दास (पश्चिम बंगाल) 2137 अंक.
- विमेंस अंडर-20 400 मीटर: ताहुरा खातून (पश्चिम बंगाल) 54.64 सेकंड, वंशिका राठी (उत्तर प्रदेश) 55.08 सेकंड, माया (पंजाब) 55.11 सेकंड.
- विमेंस अंडर-20 पोल वॉल्ट: चुकी बिरदा (राजस्थान) 3.91 मीटर (राष्ट्रीय रिकॉर्ड), जीना बासिल (केरल) 3.80 मीटर, तनिष्का दायमा (मध्य प्रदेश) 3.50 मीटर.
- विमेंस अंडर-18 400 मीटर: तनु चौधरी (उत्तर प्रदेश) 53.40 सेकंड (मीट रिकॉर्ड), सहनूर बावा (पंजाब) 54.27 सेकंड, सहया जेमिमा (तमिलनाडु) 55.66 सेकंड.
- गर्ल्स अंडर-16 शॉट पुट: तेजस्विनी जी राव (कर्नाटक) 13.48 मीटर, हनप्रीत (हरियाणा) 13.10 मीटर, जयानी पाटिल (महाराष्ट्र) 12.33 मीटर.
- गर्ल्स अंडर-14 ट्रायथलॉन ए: मीरा बोबल (दिल्ली) 2617 अंक, याजिनी एएम (तमिलनाडु) 2503 अंक, तमन्ना (पंजाब) 2448 अंक.
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