जिस शशि थरूर को सुनती है पूरी दुनिया, संसद में वह किसे सुनना पसंद करते हैं? खुद खोला राज

कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी बेहतरीन संवाद कौशल और धाराप्रवाह अंग्रेजी के लिए देश ही नहीं, विदेशों में भी पहचान रखते हैं. अक्सर उनके भाषण और कठिन अंग्रेजी शब्द सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. संसद में भी उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाता है. NDTV World Summit 2026 में शशि थरूर ने खुद एक दिलचस्प खुलासा किया. जब उनसे पूछा गया कि वह किस सांसद का भाषण सुनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने इसका बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया.

NDTV World Summit 2026 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मेरी राजनीतिक विचारधारा के पक्ष से बात करूं तो मुझे कहना होगा कि प्रियंका गांधी के भाषणों ने मुझे काफी प्रभावित किया है. वह पहली बार सांसद बनी हैं. लेकिन उनकी बोलने की शैली बेहद प्रभावशाली, सहज और प्रभावी है. मैं उनके और अधिक भाषण सुनना चाहूंगा.

पूर्व में विदेश राज्य मंत्री रहे शशि थरूर ने अपनी स्पीच में वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में जो चीजें थीं, अब वे काम नहीं आ रही हैं. देश और दुनिया तेजी से बदल रहे हैं. हमें अब देखना होगा कि विकल्प क्या हो सकते हैं. अमेरिका की ताकत को चुनौती मिली है. रूस मजबूती से उभरा है और यूरोप को चैलेंज दे रहा है. इसके अलावा चीन भी दुनिया में एक अहम धुरी बना है. इस तरह वर्ल्ड ऑर्डर में तेजी से बदलाव आ रहे हैं.

SIR पर थरूर ने क्या कहा?

वहीं, SIR को लेकर उठ रहे विवाद पर थरूर ने कहा कि चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है. उनके मुताबिक, पिछले कुछ सालों में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि सभी चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों.

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