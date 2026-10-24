विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में 12वीं की छात्रा ने स्कूल में पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, 3 सुसाइड नोट मिले

Delhi Student Suicide: दिल्ली के शाहदरा जिले से बड़ी घटना सामने आई है. यहां एक 12वीं क्लास की छात्रा ने स्कूल में सुसाइड कर लिया. घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
दिल्ली में 12वीं की छात्रा ने स्कूल में पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, 3 सुसाइड नोट मिले
Delhi Girl Student Suicide: दिल्ली के शाहदरा जिले में छात्रा ने किया सुसाइड (फोटो:NDTV)
  • दिल्ली के शाहदरा जिले में आने वाले कृष्णा नगर इलाके में एक स्कूली छात्रा ने सुसाइड कर लिया.
  • छात्रा की उम्र 19 साल बताई जा रही है जो 12वीं क्लास में थी. कल उसका जन्मदिन था.
  • छात्रा ने गार्ड रूम के पीछे सुसाइड किया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हैं.
स्कूल में सुरक्षा चूक को लेकर क्या कार्रवाई होगी?
नई दिल्ली:

Delhi Class 12 Student Suicide: दिल्ली के शाहदरा जिले में आने वाले कृष्णा नगर स्थित एक स्कूल से बड़ी घटना सामने आई है. यहां एक 12वीं की छात्रा ने खुद को आग लगा ली. जिससे वह बुरी तरह झुलस गई और छात्रा की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही कृष्णा नगर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. बताया जा रहा है कि छात्रा का कल यानि 25 अक्टूबर को जन्मदिन था. उसकी उम्र 19 साल थी. लेकिन आज उसने सुसाइड कर लिया. छात्रा ने पेट्रोल डालकर स्कूल के अंदर खुदकुशी की है. बताया जा रहा है कि पुलिस को तीन सुसाइड नोट भी मौके से मिले हैं, ऐसे में पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है. 

दिल्ली के कृष्णा नगर का मामला 

मामला दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में आने वाले सर्वोदय कन्या विद्यालय का बताया जा रहा है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच के हिसाब से यह मामला लव एंगल का लग रहा है. पुलिस ने बताया कि स्कूल के गार्ड रूम के पीछे लगभग 18 साल की 12वीं कक्षा की एक छात्रा जली हुई हालत में मिली है. शुरुआती जांच के दौरान मौके से और मृतका के स्कूल बैग से कुछ चीजें बरामद की गईं. घटनास्थल की जांच करने और जरूरी सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया है. घटना किन परिस्थितियों में हुई इसकी जांच की जा रही है और आगे की पूछताछ जारी है. 

दिल्ली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की है. स्कूल प्रबंधन से भी इस मामले में पूछताछ की गई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआत में कुछ कहना मुश्किल है. लेकिन जांच के बाद ही पूरा मामला क्लीयर हो सकता है. 

ये वीडियो देखिए. 

छात्रा की बहन ने बताया कि सुबह वह भतीजी के साथ उसे स्कूल में छोड़कर गई थी. तब छात्रा खुशी थी और कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी. लेकिन दोपहर में उसे स्कूल प्रबंधन की तरफ से सुसाइड करने की जानकारी मिली थी. वहीं छात्रा की भाभी ने भी यही बात दोहराई है कि छात्रा स्कूल जाने के समय खुश थी. 

ये भी पढ़ेंः क्या गरीब होना गुनाह है; ₹10 के फटे नोट पर विवाद, थप्पड़ और फिर समीर की मौत, अब FIR में जुड़ी नई धारा

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi News, Delhi Student Suicide, Delhi Shahdara, Delhi Shahdara Area, Delhi Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com