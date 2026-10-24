

India vs New Zealand 2nd T20I LIVE Score Updates: पहले मैच में शानदार जीत के बाद, भारत शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में दूसरे T20I में न्यूज़ीलैंड का सामना करने के लिए तैयार है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. वैभव आज खेल रहे हैं. दो बार की T20 विश्व चैंपियन टीम अपना 300वां T20I मैच खेलेगी. गुरुवार को इसी मैदान पर एक हाई-स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद, टीम की नज़रें सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बनाने पर होंगी.

