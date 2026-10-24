India vs New Zealand 2nd T20I LIVE Score Updates: पहले मैच में शानदार जीत के बाद, भारत शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में दूसरे T20I में न्यूज़ीलैंड का सामना करने के लिए तैयार है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. वैभव आज खेल रहे हैं. दो बार की T20 विश्व चैंपियन टीम अपना 300वां T20I मैच खेलेगी. गुरुवार को इसी मैदान पर एक हाई-स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद, टीम की नज़रें सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बनाने पर होंगी.
India vs New Zealand LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
न्यूज़ीलैंड (प्लेइंग XI): फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन
भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव
India vs New Zealand LIVE Score: वैभव सूर्यवंशी खेल रहे आज
नमस्कार स्वागत है आपका भारत-न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में सिक्का गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. आज भारतीय टीम दो बदलाव के साथ उतरी है. वैभव सूर्यवंशी आज खेल रहे हैं. ईशान किशन की जगह उन्हें मौका दिया गया है.इसके अलावा मयंक यादव की जगह प्रिंस को मौका मिला है.