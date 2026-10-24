3 शब्दों में जीत लिया पूरी टीम का दिल, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की फाइट देख गंभीर ने किया पोस्ट

शनिवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20I मुकाबले में सबसे रोमांचक मैचों में से एक देखने को मिला. भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने रन चेज में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा. 181 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, उन्होंने डेथ ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी की और भारत को एक यादगार जीत दिलाई. इस प्रदर्शन के साथ तिलक ने साबित कर दिया कि रन चेज और अंतिम ओवरों में वह भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं.

181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय भारत की स्थिति काफी खराब थी और टीम 70/5 पर संघर्ष कर रही थी. ऐसे में तिलक ने अपने मुंबई इंडियंस के साथी नमन धीर के साथ मिलकर 42 रनों की साझेदारी की, जिससे ड्रेसिंग रूम में फिर से उम्मीद जगी. इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया. इन दोनों ने सातवें विकेट के लिए 69 रनों की अहम साझेदारी की.

कोच गंभीर ने 3 शब्दों में कह दिया सब कुछ

मैच के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर ने खुशी जताते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'लड़के अब पुरुष बन रहे हैं.' 16वें ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक, तिलक ने सिर्फ 17 गेंदों में 41 रन बनाए. वह 9 गेंदों पर 10 रन से आगे बढ़कर 26 गेंदों पर नाबाद 51 रन तक पहुंच गए. 18वें ओवर में उन्होंने जैकब डफी की गेंदों पर दो चौके लगाए, और फिर अगले ओवर में नाथन स्मिथ के खिलाफ तीन चौके और एक छक्का जड़कर 18 रन बटोरे.

आखिरी ओवर में बढ़ गई थीं धड़कनें

आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी, और तिलक ने एक बाउंड्री के साथ शुरुआत की. इससे टीम को लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली, जो एक समय बहुत मुश्किल लग रहा था. इस साल T20 मैचों में 16वें से 20वें ओवर के बीच तिलक का प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने 203 गेंदों में 231.52 के स्ट्राइक रेट से 470 रन बनाए हैं, जिसमें 32 चौके और 37 छक्के शामिल हैं.

130 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे तिलक वर्मा

इस दौरान उनकी बाउंड्री लगाने की दर 33.99% रही है. इस स्टेज में वह 10 बार आउट हुए हैं. सफल रन चेज के दौरान, तिलक ने 21 मैचों की 19 पारियों में 76.14 की औसत और 130 के स्ट्राइक रेट से 533 रन बनाए हैं. इसमें चार अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 72* रहा है.

इस साल के T20 वर्ल्ड कप के दौरान मिडिल-ऑर्डर में खेलने की जिम्मेदारी संभालने के बाद से, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया है. भले ही उनका प्रदर्शन कभी-कभी उतार-चढ़ाव भरा रहा हो- जिसमें उनकी पसंदीदा नंबर 3 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करना भी शामिल है- फिर भी तिलक ने मिडिल-ऑर्डर में मजबूती और समझदारी दिखाई है.

इस साल, नंबर 5 से 7 के बीच बल्लेबाजी करते हुए, उन्होंने 25 मैचों की 24 पारियों में 50.00 की औसत और 166.66 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए हैं, जिसमें पांच अर्धशतक शामिल हैं. कुल मिलाकर, इस साल T20I में तिलक ने 32 मैचों की 31 पारियों में 37.63 की औसत और 153 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 715 रन बनाए हैं. इसमें पांच अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 60* रहा है.