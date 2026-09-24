अनाहत सिंह बनाम औ योंग वाई लिन: कितने बजे शुरू होगा मुकाबला, कब और कहां देख पाएंगे लाइव

भारतीय युवा सनसनी अनाहत सिंह गुरुवार को नागोया किंजो-फुटो एरिना में स्क्वैश महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ़ 16 मैच में सिंगापुर की औ योंग वाई लिन के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 में अपना सफर शुरू करेंगी. अनाहत पिछले एशियन गेम्स के अनुभव के साथ मैदान में उतरेंगी, जहां वह भारत की ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाली महिला टीम और मिक्स्ड डबल्स टीम का हिस्सा थीं. इससे पहले बुधवार को, अभय सिंह, वीर चोत्रानी और तन्वी खन्ना ने अपने-अपने सिंगल्स मैचों में आसान जीत के साथ एशियन गेम्स की स्क्वैश प्रतियोगिता के राउंड ऑफ़ 16 में जगह बनाई.

नाहत सिंह जब एशियन गेम्स के मंच पर वापसी कर रही हैं, तो दांव पर बहुत कुछ लगा है और उनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं. स्क्वैश उन कुछ खेलों में से एक है जिसमें सिंगल्स गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सीधे ओलंपिक में जगह मिलती है. इससे मुकाबले का महत्व और भी बढ़ जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत ने इस प्रतियोगिता में कभी सिंगल्स गोल्ड नहीं जीता है.

18 साल की अनाहत, तीन साल पहले जब अपने पहले एशियन गेम्स के लिए हांगझोऊ गई थीं, तब वह टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थीं. तब से अब तक उन्होंने काफी तरक्की की है. हाल ही में वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनीं और वर्ल्ड नंबर 20 (जल्द ही 17वीं रैंक पर होंगी) अनाहत से महिला सिंगल्स ड्रॉ में तीसरी सीड के तौर पर मेडल जीतने की उम्मीद है. और अगर वह गोल्ड मेडल जीतती हैं, तो कुछ सालों में स्क्वैश के लंबे समय से प्रतीक्षित ओलंपिक डेब्यू में उनकी जगह पक्की हो जाएगी.

कब होगा मुकाबला?

एशियन गेम्स 2026 में अनाहत सिंह बनाम औ येओंग वाई लिन के बीच स्क्वैश महिला सिंगल्स का राउंड ऑफ़ 16 मैच गुरुवार, 24 सितंबर (IST) को होगा.

कहां होगा मुकाबला?

एशियन गेम्स 2026 में अनाहत सिंह बनाम औ येओंग वाई लिन के बीच स्क्वैश महिला सिंगल्स का राउंड ऑफ़ 16 मैच नागोया किंजो-फुटो एरिना, नागोया में होगा.

कितने बजे होगा शुरू?

एशियन गेम्स 2026 में अनाहत सिंह बनाम औ येओंग वाई लिन के बीच स्क्वैश महिला सिंगल्स का राउंड ऑफ़ 16 मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा.

किस चैनल पर देख पाएंगे लाइव?

एशियन गेम्स 2026 में अनाहत सिंह बनाम औ येओंग वाई लिन के बीच स्क्वैश महिला सिंगल्स का राउंड ऑफ़ 16 मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

एशियन गेम्स 2026 में अनाहत सिंह बनाम औ येओंग वाई लिन के बीच स्क्वैश महिला सिंगल्स का राउंड ऑफ़ 16 मैच सेनी लिव एप ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

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