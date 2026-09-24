"अगर हम हिस्सा नहीं लेते, तो हमें देश-विरोधी माना जाता" रोइंग में ब्रॉन्ज जीतने के बाद फूटा सतनाम-सलमान का गुस्सा

गुरुवार को आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारतीय रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों के डबल स्कल्स इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.लेकिन जश्न मनाने के बजाय, दोनों ने रोइंग फेडरेशन और उसके प्रमुख बालाजी मराडापा पर अपनी निराशा ज़ाहिर की. उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि इवेंट के शेड्यूल में आखिरी समय में बदलाव के बावजूद उन्हें मुकाबला करने के लिए मजबूर किया गया. मेडल जीतने के तुरंत बाद सतनाम और सलमान खान ने खुलकर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया.उन्होंने कहा कि उन्हें इवेंट के शेड्यूल में बदलाव के बारे में पांच दिन पहले ही बता दिया गया था और उनका मानना ​​था कि इस फैसले की वजह से भारत गोल्ड मेडल से चूक गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फेडरेशन ने उन्हें धमकी दी थी और एक तरह से मुकाबला करने के लिए मजबूर किया था.

एथलीटों ने शिकायत की कि अधिकारियों के फैसले की वजह से भारत गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया.एक एथलीट ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी रेवस्पोर्ट्ज को बताया,"हम ब्रॉन्ज़ मेडल का जश्न कैसे मना सकते हैं जब हमें पता है कि हम गोल्ड जीत सकते थे? पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, उसकी वजह से हमसे गोल्ड मेडल छिन गया."

फेडरेशन के प्रति अपनी निराशा जाहिर करते हुए एथलीटों ने कहा कि उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर वे इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा. एक एथलीट ने वेबसाइट को यह भी बताया कि हिस्सा लेने से इनकार करने पर उन्हें "देश-विरोधी" करार दिया जा सकता था. वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद सतनाम सिंह ने कहा,"अगर हम हिस्सा नहीं लेते, तो हमें देश-विरोधी माना जाता."

'रेवस्पोर्ट्ज़' ने एथलीट के हवाले से कहा,"हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें बताया गया था कि हमें वापस भेज दिया जाएगा.और अगर हम हिस्सा नहीं लेते, तो आप जानते हैं क्या हो जाता. जानते हैं कि हमें देश-विरोधी करार दिया जाता और हमारा करियर खतरे में पड़ जाता.

शुरुआती एंट्रीज में पुरुषों के सिंगल स्कल्स में अरविंद सिंह, डबल स्कल्स में नवदीप सिंह और कुलविंदर सिंह, और क्वाड्रपल स्कल्स में सतनाम सिंह, जाकर खान, सलमान खान और बलराज पंवार शामिल थे. बदले हुए कॉम्बिनेशन के तहत, बलराज को सिंगल स्कल्स में भेजा गया, सलमान और सतनाम ने डबल स्कल्स की जोड़ी बनाई, जबकि नवदीप और कुलविंदर क्वाड टीम का हिस्सा बने.

इन आरोपों ने रोइंग फेडरेशन के अध्यक्ष बालाजी मराडापा और उनकी टीम पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.हालांकि, मराडापा ने कहा कि मौसम की वजह से आई रुकावट के कारण रोइंग प्रोग्राम को चार दिन से घटाकर दो दिन का कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि ये बदलाव इसलिए ज़रूरी थे ताकि एथलीटों को कम समय में कई 2,000 मीटर इवेंट्स में हिस्सा न लेना पड़े.

उन्होंने आगे कहा कि विदेशी एक्सपर्ट कोच एंथनी पैटरसन से सलाह ली गई थी और बदले हुए कॉम्बिनेशन इस तरह तैयार किए गए थे कि भारत के गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा हो.सतनाम और सलमान की भारतीय जोड़ी 1,500 मीटर के निशान तक दूसरे स्थान पर रही, लेकिन आखिरी 500 मीटर में तीसरे स्थान पर खिसक गई. उन्होंने नागारागावा इंटरनेशनल रेगाटा कोर्स पर 6:13.25 का समय लिया.

चीन के यी ज़ुदी और यिदे नी ने 6:09.37 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि उज़्बेकिस्तान के पावेल सोरिन और मेखरोज़बेक ममतकुलोव ने 6:10.49 का समय लेकर सिल्वर मेडल जीता.भारतीय जोड़ी गोल्ड मेडल जीतने वालों से 3.88 सेकंड पीछे रही. इससे पहले, भारत रोइंग में एक और मेडल जीतने से मामूली अंतर से चूक गया था, जब बलराज पंवार पुरुषों के सिंगल स्कल्स फ़ाइनल में 6:54.80 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे थे.

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