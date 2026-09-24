एशियन गेम्स 2026: 'गोल्ड मिस हो गया' 3.88 सेकेंड से स्वर्ण पदक से चूके तो रोने लगे सतनाम

गुरुवार को एशियाई खेलों में भारतीय रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों के डबल स्कल्स इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. नागारागावा इंटरनेशनल रेगाटा कोर्स पर भारतीय जोड़ी 1,500 मीटर के निशान तक दूसरे स्थान पर रही, लेकिन आखिरी 500 मीटर में तीसरे स्थान पर खिसक गई और 6:13.25 का समय लिया. चीन के यी ज़ुदी और यिदे नी ने 6:09.37 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि उज़्बेकिस्तान के पावेल सोरिन और मेखरोज़बेक ममतकुलोव ने 6:10.49 का समय लेकर सिल्वर मेडल जीता. भारतीय जोड़ी गोल्ड मेडल जीतने वालों से 3.88 सेकंड पीछे रही. इतना पास आकर गोल्ड मेडल से चूकने पर सतनाम खुद की भावनाओं पर काबू नहीं पा सके और रोने लगे.

सतनाम ने हांग्जो एशियाई खेलों में पुरुषों के क्वाड्रपल स्कल्स इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था. इससे पहले, भारत रोइंग में एक और मेडल जीतने से मामूली अंतर से चूक गया, जब बलराज पंवार पुरुषों के सिंगल स्कल्स फ़ाइनल में 6:54.80 का समय लेकर चौथे स्थान पर रहे. पंवार 500 मीटर, 1,000 मीटर और 1,500 मीटर के निशान पर दूसरे स्थान पर थे, लेकिन आखिरी 500 मीटर में चौथे स्थान पर खिसक गए. चीन के डेंग झिवेई ने 6:38.98 का ​​समय लेकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि पंवार विजेता से 15.82 सेकंड पीछे रहे.

वहीं ब्रॉन्ज जीतने के बाद एक रोअर के बताया कि रेस से एक दिन पहले उन्हें रोइंग फेडरेशन के अध्यक्ष से धमकी मिली थी. रोअर ने कहा,"RFI प्रेसिडेंट हम पर चिल्लाए- अगर तुम रेस में हिस्सा नहीं लोगे, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा. मैं अपनी ज़िंदगी का मज़ा लूंगा. तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा."