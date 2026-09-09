कहीं बबली बन गई बादाम बाई, तो कोई बिल्ला लगा बना फर्जी पोलिंग ऑफिसर - वोटिंग में मचा हड़कंप

राजस्थान में 309 नगर निकायों के चुनाव के पहले चरण में मतदान के दौरान गड़बड़ियों और हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं. राजस्थान में आज 39 जिलों के कुल 162 नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है. मतदान के दौरान अलवर और नागौर में हिंसा की घटनाएं हुईं. अलवर के वार्ड-43 के सूर्य नगर इलाके में मारपीट का मामला सामने आया. नागौर के दो वार्डों, वार्ड-51 और 48 में फर्जी वोटिंग की अफवाह उठी जिससे भड़के लोगों ने पथराव कर दिया और अफरा-तफरी मच गई. वहीं बांसवाड़ा में एक संदिग्ध व्यक्ति को मतदान केंद्र के अंदर से पकड़ा गया. इसी तरह झालावाड़ में एक महिला पर फोटो बदलकर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगा है.
चुनाव कर्मचारी का बिल्ला लगा घूम रहा था व्यक्ति
बांसवाड़ा में नगर परिषद चुनाव के दौरान राजतालाब थाना क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 40 पर निर्वाचन कार्मिक बनकर घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने डिटेन किया. पुलिस के अनुसार मतदान केंद्र पर एक व्यक्ति के निर्वाचन कार्मिक का बिल्ला लगाकर घूमने की सूचना मिली थी. सूचना पर राजतालाब थाना पुलिस से एएसआई विशाल सिंह मौके पर पहुंचे और संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन किया.
पुलिस ने संदिग्ध की पहचान हासिम खान पिता शरीफ खान, उम्र 35 वर्ष, निवासी सरगड़ावाड़ा, थाना राजतालाब के रूप में की है. पूछताछ में हासिम खान ने पुलिस को बताया कि उसे यह बिल्ला किसी व्यक्ति ने बूथ के अंदर बैठे एजेंटों को नाश्ते की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए दिया था. पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है.
आधार कार्ड में फोटो बदल डाला
झालावाड़ के निकाय चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 4 में मतदान के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला पर फर्जी वोट डालने की कोशिश का आरोप लगा. महिला को कथित तौर पर दूसरे व्यक्ति के नाम से वोट डालने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया. महिला की पहचान बबली के रूप में बताई जा रही है, जो बादाम बाई के नाम से मतदान करने पहुंची थी.
आरोप है कि महिला ने पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे आधार कार्ड में फोटो बदलकर दूसरे व्यक्ति के नाम से मतदान करने की कोशिश की. मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों और मतदानकर्मियों को संदेह होने पर महिला को रोक लिया गया. इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई. फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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