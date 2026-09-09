नागौर के वार्ड-51 और 48 में फर्जी वोट‍िंग के अफवाह पर भड़के लोगों पर पथराव कर द‍िया. इस दौरान अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पुल‍िस फोर्स पहुंची तो आरोपी भाग न‍िकले. पु‍ल‍िस ने लाठी पटककर लोगों को भगाया. पथराव में कुछ लोगों घायल भी हो गए. पुलिस की मौजूदगी में मतदान चल रहा है. पुलिस ने कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी वोटिंंग की अफवाह

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या-5 में वार्ड-51 और 48, 49 की वोट‍िंग चल रही है. वार्ड 48 में फर्जी वोट‍िंग की अफवाह उड़ी तो भारी संख्‍या में लोग पहुंच गए. लोगों ने पथराव शुरू कर द‍िया. CO जतिन जैन के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता पहुंची. पुलिस ने स्थिति संभाली और भीड़ को हटाया. पुलिस निगरानी में मतदान प्रक्रिया चल रहा है.

पुलिस ने दो लोगों को किया डिटेन

नागौर पुलिस ने दो लोगों को डिटेन किया है. नागौर सीओ जतिन जैन ने कहा कि अब हालात काबू में है. शांतिपूर्ण रूप से मतदान चल रहा है. पत्थराव करने वाले उपद्रवी लोगों की पुलिस जांच कर रही है. चुनाव खत्म होने के बाद सभी को डिटेन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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