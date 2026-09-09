पीजी पर चल रहा हथौड़ा, मालिक नहीं लौटा रहे सिक्योरिटी का पैसा, रहने-खाने की दिक्कत अलग

दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद छात्रों की समस्या और बढ़ गई है. छात्रों का आरोप है कि पीजी और हॉस्टल के संचालक सिक्योरिटी मनी को वापस नहीं कर रहे हैं. इस मामले में मैत्रेयी कॉलेज की प्रिंसिपल ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है. एक तो छात्र डर के साए में जी रहे हैं, इसके ऊपर उन्हें पीजी या हॉस्टल छोड़ने पर रोका जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं. इसके अलावा, खाने और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं.

सवाल यह है कि सत्य निकेतन में PG हादसे के बाद छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इस मुद्दे पर मैत्रेयी कॉलेज की प्रोफेसरों और छात्राओं ने NDTV से बातचीत की है.

'जितने हॉस्टल हैं वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है'

मैत्रेयी कॉलेज की प्रोफेसर स्मृति ने बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम हॉस्टल मिलने को लेकर कहा, कुछ नए हॉस्टल बने हैं. गनीमत है कि तीमारपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए भी हॉस्टल बने हैं. लेकिन ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है. इससे बच्चों की समस्याएं कम नहीं होंगीं. जितने हॉस्टल बनने चाहिए थे वो बने नहीं. हमने तो कहा था कि हॉस्टल बनने चाहिए, लेकिन बने नहीं तो हम क्या कर सकते हैं. पीजी में तो बच्चों का पैसा वापस नहीं हो रहा है. इन्हें खाना नहीं मिल रहा है पीजी में."

प्रोफेसर स्मृति कहती हैं कि बच्चों को पीजी वालों ने कैद कर लिया है. उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर कोई पूछे तो बताना नहीं है कि पीजी है. अगर कोई बताता है कि तो उसे पीजी से बाहर कर दिया जाएगा. बच्चे भूखे-प्यासे पीजी में बंद हैं.

'कई महीनों का पैसा एडवांस लिया जाता है'

एक छात्रा भी एनडीटीवी से कुछ ऐसा ही बताती हैं. वह कहती हैं, "जब हम पीजी में रहने जाते हैं तो हमसे एक महीने रेंट के बराबर डिपोजिट मनी लेते हैं. अब जब बच्चे इस इलाके के पीजी को छोड़ कर जा रहे हैं तो उन्हें पीजी संचालकों की ओर से पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है."

एक और छात्रा कहती हैं, हमसे पीजी में रहने से पहले 3 महीने का पैसा एडवांस में ले लिया जाता है. एक तो पहले महीने का रेंट लिया जाता है. फिर सिक्योरिटी डिपोजिट लिया जाता है और फिर एक महीने का एडवांस पेमेंट पहले ही करा लिया जाता है.

मैत्रेयी कॉलेज की इन छात्राओं का कहना है कि कई छात्र कई दिनों से भूखे हैं. इसके लिए इन छात्राओं ने बिस्किट और जूस की व्यवस्था की है. वह इसे जरूरतमंद छात्रों को दे रही है. सत्य निकेतन के ये छात्र अब भी वही सवाल लिए खड़े हैं कि आखिर कब तक पढ़ाई के लिए उन्हें ये दिन देखते रहना पड़ेगा.

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