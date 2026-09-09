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26 minutes ago
नई दिल्ली:

दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार दोपहर एक पांच मंजिला इमारत ढहने के बाद बड़ा हादसा हो गया. मामले में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और 6 घायल बताए जा रहे हैं. करीब 50 साल पुरानी इस इमारत में 'पेइंग गेस्ट' के तौर पर करीब 75 छात्र रहते थे. हादसे के बाद मामले में कार्रवाई की जा रही है. पीजी के मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. 

ईरान ने पकड़ी अमेरिका की सबसे एडवांस पनडुब्बी? IRGC का बड़ा दावा, फिर ट्रंप की सेना ने दिया जवाबवहीं US सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा अमेरिका के एक युद्धपोत पर हमले के बाद, अमेरिकी सेना ने ईरान के कच्चे तेल के पांच टैंकरों को नष्ट कर दिया है.

ईरानी सेना IRGC की नौसेना ने अमेर‍िकी पनडुब्बी को पकड़ने का दावा किया. IRGC ने बताया क‍ि यह कार्रवाई होर्मुज स्‍ट्रेट के प्रवेश क्षेत्र में की गई.

पूर्व राज्यसभा सांसद और कारोबारी विजय माल्या ने खुद को भगोड़ा कहे जाने पर बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "जो कहते हैं कि मैं भारत आने से इनकार करने वाला भगोड़ा हूं, वे कृपया यह जान लें कि मैं सन 1992 से ब्रिटेन का स्थायी निवासी हूं."

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Sep 09, 2026 08:34 (IST)
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Delhi Building Collapse: मकान मालिक का बेटे को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

सत्य निकेतन मामले में गिरफ्तार मकान मालिक के बेटे महेश को पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट ने सोमवार को उसे दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था.

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान महेश ने बताया कि वह अपने माता-पिता की ओर से इमारत के रखरखाव का काम देखता था. उन्होंने अगस्त 2025 में यह इमारत PG ऑपरेटर 'हॉस्टल डेज' को लीज पर दी थी.

Sep 09, 2026 08:34 (IST)
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Delhi Building Collapse: PG के मनमाने किराए पर लगेगा ब्रेक! कमरा मालिकों को लेना होगा लाइसेंस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पीजी की बिल्डिंग ढहने से शहर में छात्रों के रहने की जगह पर नई चर्चा शुरू हो गई है. प्राइवेट PG पर निर्भर हजारों छात्रों के लिए, इस हादसे ने सुरक्षा, किराए, बुनियादी सुविधाओं और जवाबदेही से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं.  दिल्ली सरकार ने अब राजधानी में PG अकोमोडेशन को रेगुलेट करने के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है. इस प्रस्तावित पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा के मानक, किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बेदखली और छात्रों की शिकायतों जैसे मुद्दे शामिल होंगे.

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