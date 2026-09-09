दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार दोपहर एक पांच मंजिला इमारत ढहने के बाद बड़ा हादसा हो गया. मामले में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और 6 घायल बताए जा रहे हैं. करीब 50 साल पुरानी इस इमारत में 'पेइंग गेस्ट' के तौर पर करीब 75 छात्र रहते थे. हादसे के बाद मामले में कार्रवाई की जा रही है. पीजी के मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ईरान ने पकड़ी अमेरिका की सबसे एडवांस पनडुब्बी? IRGC का बड़ा दावा, फिर ट्रंप की सेना ने दिया जवाबवहीं US सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा अमेरिका के एक युद्धपोत पर हमले के बाद, अमेरिकी सेना ने ईरान के कच्चे तेल के पांच टैंकरों को नष्ट कर दिया है.

ईरानी सेना IRGC की नौसेना ने अमेर‍िकी पनडुब्बी को पकड़ने का दावा किया. IRGC ने बताया क‍ि यह कार्रवाई होर्मुज स्‍ट्रेट के प्रवेश क्षेत्र में की गई.

पूर्व राज्यसभा सांसद और कारोबारी विजय माल्या ने खुद को भगोड़ा कहे जाने पर बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "जो कहते हैं कि मैं भारत आने से इनकार करने वाला भगोड़ा हूं, वे कृपया यह जान लें कि मैं सन 1992 से ब्रिटेन का स्थायी निवासी हूं."

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